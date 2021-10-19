Це не Усик: Ф'юрі сказав, якого боксера найбільше боїться

Джойс, Усик і Ф'юрі / Фото: Колаж: Сьогодні
Таку заяву зробив співпромоутер Ф'юрі Френк Форрен.
"Я розмовляв з Тайсоном щодо нього, – сказав Воррен в інтерв'ю Sky Sports. – І Ф'юрі сказав, що Джойс найкращий у дивізіоні. Ось яка думка Тайсона. У Джойса відмінний рух, він може важко вдарити. В його грудях б'ється велике серце. Він сильний, постійно йде вперед".
"З Джойсом у будь-кого будуть проблеми. Він міцний горішок", – додав Воррен.
Правда, Джо Джойсу – вже 36!
Нагадаємо, Джойс мав битися 25 вересня з Усиком, але українець відмовився від цього поєдинку, коли у нього з'явилася можливість провести бій з Джошуа.
Хоча перед тим Усик встиг викликати Джойса на Марс, і той прийняв виклик.
На профі-рингу у Джойса, срібного призера Ріо-2016, жодної поразки – 13 перемог, 12 з яких здобуті нокаутом.
До речі, Усик і Джойс билися в 2013 році в Лондоні в рамках ліги WSB. Тоді Олександр, який представляв "Українських отаманів", впевнено виграв у бійця з "Левових сердець" за очками.
Читайте також:
- Ф'юрі переміг тільки Кличка і Вайлдера. Хіба він найкращий?
- Бій Ф'юрі – Вайлдер – це не бокс, а махач! Промоутер Усика висміяв найкращий поєдинок року
- Джошуа боїться! Чому британець проти бою Усика з Ф'юрі
- Упівсили: Ф'юрі не очікував такої легкої перемоги
- Бій Ф'юрі – Вайлдер – найкращий в історії дивізіону! Це справжній бокс важковаговиків
- Ф'юрі побив німецького румуна: відео