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Це не спецоперація, а геноцид українського народу! Білоруський тренер звинувачує Росію

Євген Щербаков
12 квітня, 12:16
Наставник львівського Руху Леонід Кучук вважає, що Росія веде повномасштабне знищення українців

Леонід Кучук вважає, що Росія знищує українців / Фото: Колаж: Сьогодні

Білоруські тренери Української прем'єр-ліги відкрито виступають проти військового вторгнення Росії в Україну. Після заяви тренера ФК Львів Олега Дулуба, своєю думкою поділився ще один білоруський спеціаліст іншої львівської команди Леонід Кучук.

Леонід Кучук / Фото: Рух Львів

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Леонід Кучук: "Війна – це геноцид українського народу" / Фото: Рух Львів

Головний тренер Руху впевнений, що Росія веде цілеспрямовану війну проти українського народу. На думку Кучука, це справжній геноцид:

24 лютого все перевернуло: і голову, і думки, і міркування, і саме життя. Потрібно розуміти, що це не спецоперація. В Україні гинуть діти, жінки, люди похилого віку. Дуже багато загиблих. Байдуже до цього не можна ставитися – це війна. Це жахлива жорстока війна Росії проти українського народу. Я не можу підібрати слово, щоб описати те, що зараз відбувається. Це не неподобство, це вище за моє розуміння.

Коли прилітають ракети до різних міст – це справжня війна. Ми постійно чуємо повітряні тривоги. Це мають розуміти росіяни: у нас гинуть люди, гинуть діти. Відбувається геноцид українського народу.

Нагадаємо, що чемпіонат України через війну тимчасово припинено, а матчі збірної перенесено на початок літа.

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У Європі продовжуються змагання у Лізі чемпіонів. Сьогодні стануть відомі імена перших півфіналістів. Серед претендентів й український голкіпер Реала Андрій Лунін. Мадридці зіграють проти лондонського Челсі.