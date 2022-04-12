Це не спецоперація, а геноцид українського народу! Білоруський тренер звинувачує Росію

Білоруські тренери Української прем'єр-ліги відкрито виступають проти військового вторгнення Росії в Україну. Після заяви тренера ФК Львів Олега Дулуба, своєю думкою поділився ще один білоруський спеціаліст іншої львівської команди Леонід Кучук.

Головний тренер Руху впевнений, що Росія веде цілеспрямовану війну проти українського народу. На думку Кучука, це справжній геноцид:

24 лютого все перевернуло: і голову, і думки, і міркування, і саме життя. Потрібно розуміти, що це не спецоперація. В Україні гинуть діти, жінки, люди похилого віку. Дуже багато загиблих. Байдуже до цього не можна ставитися – це війна. Це жахлива жорстока війна Росії проти українського народу. Я не можу підібрати слово, щоб описати те, що зараз відбувається. Це не неподобство, це вище за моє розуміння.

Коли прилітають ракети до різних міст – це справжня війна. Ми постійно чуємо повітряні тривоги. Це мають розуміти росіяни: у нас гинуть люди, гинуть діти. Відбувається геноцид українського народу.