Це карма! Анатолій Тимощук потрапив в аварію

Тимощук тепер буде лише позувати біля крутих авто

Тренер Зеніту Анатолій Тимощук потрапив в автомобільну аварію дорогою на тренування, повідомляє сайт Чемпіонат.

За попередніми даними, у ДТП ніхто серйозно не постраждав.

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Документи датуються 2012 роком / Фото: Колаж: Сьогодні

Нагадаємо, Тимощук обіймає посаду асистента головного тренера Зеніту з 2017 року. За часів кар'єри футболіста Анатолій також захищав кольори петербурзького клубу.

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З початку війни Тимощук не підтримав свою батьківщину. Рекордсмен збірної України продовжує відмовчуватись. Хоча його батько захищає Україну в лавах тероборони.

Раніше ми писали, що депутати Луцької міськради позбавили Анатолія Тимощука звання "Почесний громадянин міста".