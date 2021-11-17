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Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
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Це почуття зрозуміють мало хто: емоції українки після перемоги над Росією

Олександр Трикіша
17 листопада, 18:08
На початку листопада українка Аліна Грушіна-Акобія стала чемпіонкою світу до 23 років на турнірі у Белграді, перемігши у фінальній сутичці росіянку Крістіну Міхньову

Аліна Грушина-Акобія перемогла на ЧС серед 23-річних

Сьогодні Грушина-Акобія поділилася своїми емоціями на п'єдесталі. Вона показала відео моменту, коли звучав гімн України та піднімався наш національний прапор.

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"Це почуття зрозуміють мало хто, коли в тебе всередині все розривається від гордості, радості, це не описати ніяк. Заради цього варто боротися щодня, насамперед із собою, із суперниками!

З невдачами, травмами, болем, усіма перешкодами, заради цієї хвилини! Коли я там, мої перші думки: "Значить я все зробила правильно", – написала Аліна в Instagram.

Нагадаємо, що Аліна-Грушина-Акобія мала представляти Україну на Олімпіаді-2020, але перед стартом Ігор знялася через травму.

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