"Це було у стилі Майкла Джордана": Сульшер захоплений грою Роналду

Кріштіану Роналду / Фото: Getty Images
Манчестер Юнайтед зіграв унічию з Аталантою (2:2) у матчі 4-го туру групового турніру Ліги чемпіонів. У складі манкуніанців двічі забив Кріштіану Роналду, причому обидва рази він це зробив у доданий час.
"Роналду неймовірний, якщо і є хтось, хто має бути з м'ячем на останніх хвилинах, то це він. Кріштіану – найкращий бомбардир в історії, мені важко це говорити, адже тепер він випередив мене по голах за МЮ, але він зробив відмінну роботу.
Другий гол Роналду Аталанті в кінці – це було в стилі Майкла Джордана, коли той закинув переможний м'яч на останній секунді. Ніхто не може ставити під сумнів характер та вміння цих гравців, вони ніколи не здаються", – наводить слова Сульшера Goal.
Кріштіану забив свій 127-й гол за МЮ за кар'єру у всіх турнірах та обійшов по голах нинішнього головного тренера команди Уле Гуннара Сульшера. Роналду забив 127 голів у 303 матчах, Сульшеру знадобилося 366 ігор.
Груповий етап
Група F