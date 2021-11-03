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"Це було у стилі Майкла Джордана": Сульшер захоплений грою Роналду

Павло Василенко
3 листопада, 09:29
Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер порівняв форварда команди Кріштіану Роналду з легендарним баскетболістом Майклом Джорданом

Кріштіану Роналду / Фото: Getty Images

Манчестер Юнайтед зіграв унічию з Аталантою (2:2) у матчі 4-го туру групового турніру Ліги чемпіонів. У складі манкуніанців двічі забив Кріштіану Роналду, причому обидва рази він це зробив у доданий час.

"Роналду неймовірний, якщо і є хтось, хто має бути з м'ячем на останніх хвилинах, то це він. Кріштіану – найкращий бомбардир в історії, мені важко це говорити, адже тепер він випередив мене по голах за МЮ, але він зробив відмінну роботу.

Другий гол Роналду Аталанті в кінці – це було в стилі Майкла Джордана, коли той закинув переможний м'яч на останній секунді. Ніхто не може ставити під сумнів характер та вміння цих гравців, вони ніколи не здаються", – наводить слова Сульшера Goal.

Кріштіану забив свій 127-й гол за МЮ за кар'єру у всіх турнірах та обійшов по голах нинішнього головного тренера команди Уле Гуннара Сульшера. Роналду забив 127 голів у 303 матчах, Сульшеру знадобилося 366 ігор.

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