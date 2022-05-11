Це було дуже сильно! Капітан Динамо у захваті від Kalush Orchestra на Євробаченні

Сергій Сидорчук підтримав Kalush Orchestra
Вчора у Турині відбувся перший півфінал пісенного конкурсу Євробачення-2022. У ньому виступили 17 країн, із яких десять пройшли у фінал.
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Брала участь у конкурсі та Україна. Колектив Kalush Orchestra розірвав зал своїм хітом "Stefania" та відібрався у наступну стадію. Українську групу підтримав капітан Динамо Сергій Сидорчук.
"Це було дуже сильно. Чекаю у фіналі".
Зазначимо, що другий півфінал пройде завтра, 12 травня, а фінал призначено на 14 травня. Також у вирішальну стадію з першої частини конкурсу пройшли Швейцарія, Ісландія, Литва, Португалія, Нідерланди, Молдова, Норвегія, Греція та Вірменія.
До речі, Kalush Orchestra називають явним фаворитом Євробачення. Букмекери оцінюють шанси України на перемогу більш ніж у 40%. Раніше наша країна вже двічі перемагала у конкурсі – у 2004 році завдяки Руслані та у 2016 році зусиллями Джамали.
Росія ж участі у конкурсі не бере, адже після повномасштабного вторгнення її армії на територію України її викинули із заходу. Щоправда, це не завадило путінському підлизі Пилипу Кіркорову відвідати Євробачення.