Це буде рубка! Двоє найнебезпечніших нокаутерів світу визначать найсильнішого

Два найгрізніші нокаутери світу повинні визначити найсильнішого / Фото: Колаж: Сьогодні

На думку американського бійця змішаних єдиноборств Даніеля Корм'є, це чемпіон важкого дивізіону UFC Френсіс Нганну та чемпіон світу у надважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі.

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"Мій перший вибір – чемпіон світу у важкій вазі Френсіс Нганну. Я бачив, як він усередині октагону робив із людьми нечувані речі. Кілька років тому він знайшов своїм аперкотом голову Алістара Оверіма, Нганну нокаутував Стіпе Міочіча, вдаривши без підготовки. Те, як він може приспати суперників, – це справді божевілля.

Я також виберу чемпіона світу у надважкій вазі, хлопця, який викликає Френсіса Нганну, адже я бачив, як він упродовж років відправляє людей спати. Я обираю Тайсона Фьюрі.

Тайсон Ф'юрі відправив у нокаут Деонтея Вайлдера і захистив титул чемпіона WBC / Фото: Reuters

Ось моя думка: коли я думаю про силу, особливо у боксі, це не завжди хлопець, який вирубує тебе з одного удару. Це його вміння поставити тебе на таке становище, щоб закінчити твою ніч. Тайсон Ф'юрі робить це краще, ніж хто інший", – наводить слова Корм'є fightnews.info.

Додамо, що Френсіс Нганну є одним із найкращих бійців сучасності ММА. Уродженець Камеруну здобув 16 перемог у 19 поєдинках, 12 з яких закінчилися нокаутом. Нганну, на прізвисько Хижак, є чинним чемпіоном у важкій вазі.

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У Циганського короля 31 перемога на профі-рингу, причому 22 він здобув нокаутом.

Володимир Кличко vs Тайсон Ф'юрі / Фото: Twitter

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До речі, обидва нокаутери незабаром можуть визначити найсильнішого. Можливий поєдинок двох титанів-супертяжів може відбутися у 2023 році.