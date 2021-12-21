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Це буде помилкою: Суркісу порадили не звільняти Луческу

Олександр Трикіша
21 грудня, 18:16
Колишній помічник Мірчі Луческу Мірча Редніч вважає, що Динамо не варто звільняти румунського тренера. А чи є привід у Ігоря Суркіса?

Ігор Суркіс і Мірча Луческу / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Динамо завершило єврокубковий сезон після групового етапу Ліги чемпіонів, а у чемпіонаті України пішло на канікули на другому місці.

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Проте в Динамо навіть не заїкалися про можливе звільнення Мірчі Луческу.

Мірча Луческу / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Але колишній асистент румуна вирішив зіграти на випередження та попередив Ігоря Суркіса: звільнення Луческу – не найкраща ідея.

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"Я не думаю, що Луческу можуть звільнити. Він дуже добре працює. Це було б помилкою.

У клубі є певний проєкт, який, як я думаю, обговорювався з Мірчею", – наводить слова Реднича fanatik.ro.

Додамо, що перед початком сезону з Мірчею, якому зараз 76 років, було продовжено контракт до літа 2023-го.