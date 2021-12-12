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Це буде неймовірна битва! Камбосос чекає зустрічі з Ломаченком

Сергій Шаховець
12 грудня, 08:34
Австралійський чемпіон у легкій вазі Джордж Камбосос залишився задоволений перемогою українського боксера і готовий до бою з ним у 2022 році

Камбосос готується до зустрічі до Ломаченка / Фото: Getty Images

Перемога Василя Ломаченка над Річардом Коммі відкриває вікно можливостей перед українцем у боротьбі за чемпіонські титули. Цілком можливо, що вже в наступному бою ми побачимо суперником Ломи абсолютного чемпіона Джорджа Камбососа.

Принаймні австралієць вже прямим текстом натякнув на майбутній бій.

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"Чудовий виступ Ломаченка, який ставить його в один рівень з Хейні, Танком і Райаном, навіть після його поразки від Теофімо Лопеса.

Респект Коммі, ти воїн і міцний, як цвях.

З нетерпінням чекаю битви з одним із цих боксерів у 2022 році", – написав після перемоги українця у своєму Twitter Камбосос.

Як бачимо, австралієць плаває у променях своєї слави і вже називає себе Імператором. Що ж тепер з'явився небезпечний претендент на цей трон.

Буквально напередодні поєдинку Камбосос заявив, що дасть шанс для Ломи поборотися за титули. Тепер йому не викрутитися.

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Ломаченко vs Камбосос / Фото: Колаж: Сьогодні

Нагадаємо, що український боксер Василь Ломаченко переміг Річарда Коммі суддівським рішенням, хоча був близьким до дострокової перемоги, але не став добивати суперника.

Василь Ломаченко VS Річард Коммі