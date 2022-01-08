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Естафети на Кубку світу з біатлону в Обергофі: о котрій і де дивитись гонки

Сергій Шаховець
8 січня, 08:41
Сьогодні у програмі п'ятого етапу Кубка світу з біатлону відбудуться змішана та одиночна змішана естафети

На Кубку світу в Обергофі відбудуться мікстові гонки / Фото: Getty Images

До програми другого дня змагання на Кубку світу з біатлону 2021/22 увійшли дві змішані естафети: класична, в якій чотири етапи біжать чотири різних біатлоністи, і одиночна, де два учасники по черзі біжать чотири етапи.

Де дивитись.

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У прямому ефірі гонки покажуть UA:Перший та Євроспорт.

Першою пройде класична естафета. Збірна України здобула сьомий стартовий номер і розпочне гонку у третьому ряду. Початок гонким – 13:15 за київським часом.

Старт-лист змішаної естафети:

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  • 7-1. Артем Прима
  • 7-2. Дмитро Підручний
  • 7-3. Валя Семеренко
  • 7-4. Юлія Джима

Одиночний мікст стартує о 15:45 за київським часом.

Старт-лист одиночної змішаної естафети:

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  • 8-1. Артем Тищенко
  • 8-2. Дар'я Блашко

Нагадаємо, першого дня на Кубка світу в Обергофі відбулися дві спринтерські гонки для чоловіків і жінок.

У чоловічому спринті найкращий результат серед українців показав Богдан Цимбал, який фінішував на 19-му місці.

Богдан Цимбал був найкращим у складі збірної України в Оберхофі / Фото: Getty Images

А в жіночому спринті порадувала своїм виступом Валя Семеренко, яка посіла 13-те місце.

Валя Семеренко / Фото: Getty Images