Якщо виграємо Лігу Європи, плакати не будемо: гендиректор Шахтаря – про цілі команди

Сергій Палкін - про підсумки 2021 року і цілях на 2022-й / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

У першій частині інтерв'ю Shakhtar TV Палкін підбив підсумки 2021 року , а зараз торкнувся ще й мети на 2022 рік

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- 2021 року Шахтар втратив ключових гравців Тайсона й Марлоса, також пішов Дентіньо. Усі вони довго були в команді. Як ухід таких футболістів позначився на грі?

- Звісно, буде складно, адже коли такі гравці залишають, складно будь-якій команді. Той досвід і рівень майстерності, який вони показували в нашому клубі, дорого коштує. Але рано чи пізно все закінчується і легенди йдуть, а на їхні місця приходять молоді талановиті хлопці із серйозними амбіціями й бажаннями. Життя не зупиняється, і ми будуємо нову команду.

- Багато ЗМІ писали, що Марлос не прийшов на урочисту церемонію прощання через образу на клуб, який не захотів продовжувати з ним контракт. Як було насправді, що сталося?

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- Ми забуваємо про те, що влітку в одному з інтерв’ю він сам сказав, що їде до Бразилії, закінчує у збірній України та хоче побути зі своїми близькими і батьками. У цьому й було головне питання. Розумієте, ні в кого не підніметься рука вказати Марлосу на двері. Ми були готові підписати з ним новий контракт, але він вирішив поїхати на батьківщину.

- Це було його рішення?

- Звісно, ми ж за футболіста не можемо ухвалити такого рішення. Я зазвичай цього не говорю, але для мене Марлос – улюблений футболіст. Він професійний хлопець, грає у розкішний футбол, як людина – топ. Шкода, що так сталося, але, знову ж таки, все завжди закінчується. Легенди йдуть, а майбутні легенди прийдуть, сподіваюсь.

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Марлос завершив виступи за Шахтар / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

- Виходячи з інтерв’ю з гравцями, Марлоса любили всі.

- Він і як людина душевний хлопець. Напевно, це й переважає, коли ти оцінюєш цього футболіста.

- Шефство над молодими бразильцями після того, як пішли лідери, візьмуть на себе Алан Патрік та Ісмаїлі, як думаєте?

- Мораес ще. Звісно, Алан Патрік, Ісмаїлі та Мораес давно в Шахтарі, і, я думаю, їхня допомога молодим бразильцям буде дуже потрібна. Особливо в адаптації та розумінні всіх процесів, вважаю, вони дуже допоможуть. Як люди, вони також дуже відкриті й порядні.

- У це зимове міжсезоння планує піти хтось із гравців, можливо, оренда?

- Ще рано про це говорити. Гадаю, остаточне розуміння буде наприкінці січня.

- Поки що немає даних?

- Може, й так. Але конкретно щодо прізвищ, умов прощання на цьому етапі складно сказати, оскільки ситуація змінюється щодня.

- Якою є ситуація з Манором Соломоном? Була інформація щодо обміну ізраїльтянина на Бога, гра якого подобається Роберто Де Дзербі.

- Ми з ним обговорюємо укладання нового контракту, буквально тиждень тому говорив з його агентом, тож рухаємося в цьому напрямку. Щодо Бога, так, він хороший футболіст, і будь-який тренер був би радий бачити такого гравця у себе в команді. Але якщо сьогодні порівнювати, то Соломон, можливо, показав свій не найкращий сезон, гадаю, є об’єктивні причини. Якщо цих гравців порівняти за статистикою, то, як цього сезону, так і минулого, Соломон показав кращий результат, ніж Бога, до того ж Манор молодший на три роки.

Манор Соломон потрапив до ТОП-5 найтехнічніших футболістів світу / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

- Після вильоту команди з Ліги чемпіонів було багато негативних коментарів у бік як тренерського штабу, так і керівництва клубу. Як ставитеся до критики та чи читаєте такі коментарі?

- Звісно, читаю. Це нормально, адже всі хочуть, щоб ми далі виступали в Лізі чемпіонів та єврокубках, тут виправдовуватися немає чого. На жаль, цьогоріч не вдалося, і я вже пояснив, чому так сталося. Ми будуємо нову команду, у нас багато молодих хлопців, новий тренерський штаб, якому потрібний час, щоб зрозуміти, як ми граємо у різних турнірах. Головне, що Де Дзербі хоче грати на рівних із будь-яким суперником, він ні під кого не підлаштовується. Якби ми підлаштовувалися, то, запевняю, результат був би інакшим. Наприклад, як минулого року, ми могли б відбиватися в матчі з Інтером, поставивши два автобуси. Він хоче грати першим номером і з Реалом, і з Інтером, а це своя філософія та сміливість, за яку потрібно команду і тренерський штаб похвалити. Не кожен візьме на себе відповідальність й намагатиметься грати у футбол, проходячи через негативні наслідки результатів, які на них очікують. Ми знаємо, куди рухаємось, ми знаємо, який футбол хочемо показувати. Щоб показувати те, що Роберто хоче впровадити, потрібно більше часу. Це те саме, що ви в ресторані замовили страву, яка готується годину, а вже за 20 хвилин просили б винести її готовою і вам її принесли б, але ви подумали би, що шеф-кухар непрофесіонал. А якби ви дали йому годину, то подивилися б на кухаря іншими очима. Зараз ми знаходимося приблизно в такій ситуації. Потрібно більше часу. Упевнений, що головне досягнення, яке ми маємо на сьогодні, – боєздатна команда. Це команда людей, згуртованих однією метою, яка бажає досягти серйозних результатів. Головна мета – виграти чемпіонат, демонструючи хороший футбол.

- Цього сезону УПЛ повернулася до формату проведення чемпіонату з 16 командами. На вашу думку, як пройшли зміни, адже раніше ви називали такий формат ідеальним, але сумнівалися в реальності його втілення через конкурентність усіх колективів?

- Я казав, що 16 команд – гарний формат, коли ми до цього готові, – країна, економіка та у футболі є достатня кількість грошей. Без грошей важко будувати команди і клуби.

- Зараз готові?

- Ми до цього не готові. Головне підтвердження моїх слів – найгірші результати гри наших команд у єврокубках останніми роками. Це говорить багато про що. Або можна подивитися на кількість трансферів всередині чемпіонату, не рахуючи Шахтар і Динамо. Я не бачив узагалі, щоб один клуб заплатив іншому за футболіста. Знаю лише, що Дніпро-1 купив у нас Пихальонка, а про інші трансфери я не чув. Це свідчить про те, що достатньої кількості грошей у чемпіонаті немає, що на сьогодні ми не готові до 16 клубів. Повторюся, потрібно аналізувати, дивитися і робити все, щоб чемпіонат ставав сильнішим.

- Українські клуби провели найгірший сезон у єврокубках за останні роки. Як керувати цим процесом та на нього вплинути?

- Керувати завжди можна, питання в тому, наскільки наші дії будуть суттєвими. Необхідно розуміти, як клуби проходять ліцензування. Чи є в них академія, стадіон та нормальна інфраструктура. Усе це має відповідати клубу – учаснику Вищої ліги України. Якщо відповідатиме – результати будуть. Але підходити потрібно акуратно й послідовно. Цифри заради цифр у кількості учасників результату не принесуть, мені здається. Тут слід дивитися, аналізувати і брати безпосередню участь у тому, щоб навіть штучно підвищувати конкуренцію в чемпіонаті.

- Це спільна робота клубів, УАФ та УПЛ?

- Звісно, самим клубам складно щось зробити. Має бути спільна робота всіх: УАФ, УПЛ та самих клубів. Поодинці це зробити неможливо.

- Молодіжка Шахтаря також завершила рік на першому місці в чемпіонаті. Як прокоментуєте виступи команди Оскара Ратулутри?

- Оскар минулого року виграв чемпіонат, а до цього нам довго не вдавалося взяти чемпіонство. Це цікавий тренер, і його команда демонструє дуже якісний футбол. Особливо мені сподобалася гра із Динамо, коли ми перемогли 2:0. Це було шикарно, мабуть, найкраща гра команди U19, що я бачив цього сезону. Оскар – молодець, він прогресивний тренер, багато ідей бере в Де Дзербі, у деяких іграх це взагалі явно простежується. Добре, коли є такий зв’язок, адже коли футболіст із U19 потрапляє до першої команди, він розуміє, який футбол від нього вимагають, що великий плюс. А якщо це ще й дає плоди у вигляді результатів, то взагалі дорого вартує.

- Часто футболісти U19 тренуються разом із першою командою. Хтось уже сподобався Роберто Де Дзербі, когось із молоді візьмуть на збори?

- На зимові збори U19 полетить разом із першою командою до Туреччини, просто вони будуть у різних місцях. Однозначно перша команда когось братиме, та наразі конкретно назвати когось я не можу. Гадаю, два-три футболісти будуть на перегляді.

- Хто із гравців, які перебувають в оренді, звернув на себе вашу увагу?

- Сьогодні Топалов та Кащук демонструють дуже добрий футбол, вони є ключовими футболістами Маріуполя. Можу назвати Кулакова, хоча він мав травми і вибував на якийсь період, але це цікавий нападник. Також цікавий футбол показує Кирюханцев в Олександрії, де став ключовим і грає у всіх матчах. Наскільки вони привернуть увагу Де Дзербі – інше питання, але в них видно серйозні покращення.

- Наскільки для Шахтаря важливим є трансфер 18-річного Мампассі, який не зіграв за клуб жодного офіційного матчу? Гроші від продажу Марка суттєво поповнили бюджет клубу та Академії.

- Мені здається, це є меседж усім футболістам Академії. У нас не золота клітка, і якщо є нормальні пропозиції, то вони матимуть шанс спробувати себе в інших чемпіонатах. Якщо раптом немає можливості потрапити до першої команди, ми даємо спробувати себе в інших клубах. З погляду роботи Академії, це серйозний крок уперед.

- Роберто Де Дзербі не раз казав, що потребує посилення. Чи будуть придбання цього трансферного вікна, якщо так, то на яку позицію?

- Зараз перебуваємо в перемовинах щодо придбання нових футболістів. Але трансферне вікно ще навіть не відкрито, тому пізніше буде більше інформації.

Роберто Де Дзербі / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

- Вектор пошуку нових гравців виключно бразильський чи також розглядаєте європейські чемпіонати?

- І європейські чемпіонати також.

- Рік тому ви сказали, що бачите Дарійо Срну головним тренером Шахтаря в майбутньому. Якою є динаміка навчання Дарійо внутрішньої кухні? Ваша думка змінилася?

- Тут усе залежить від Дарійо. Якщо в нього буде бажання і ситуація складеться певним чином, то, звісно, усе можливо, головне – бажання. Але я бачу, що йому подобається те, чим він зараз займається. Він цілковито віддається процесу, і сьогодні немає розмови про тренерські амбіції. Як я вже казав, у футболі все швидко змінюється, побачимо, як буде в майбутньому. На власній позиції він шикарно виконує свої обов’язки, і всі, хто пов’язаний з його діяльністю, задоволені.

- Попереду в команди зимові збори. Де і як Шахтар готуватиметься до чемпіонату?

- Перша команда буде в Туреччині. 17 січня всі відлітають і там перебуватимуть два тижні, потім кілька вихідних, і знову повернення до Туреччини. Потім два тижні роботи, фактично місяць гравці будуть на зборах, як і минулої зими.

- Цьогоріч Шахтар створив жіночу команду, яка є одноосібним лідером чемпіонату. Чи очікували такого результату з огляду на різницю м’ячів 89-0?

- Коли я зустрічався з тренером жіночої команди, казав йому: якби перша команда стільки забивала і нічого не пропускала, це було б мегадосягнення. Дівчата показали серйозний результат, і вже стоїть питання не про те, чи зможуть вони взяти чемпіонство, тут уже цікаво, чи зможуть не пропустити. Вони внутрішньо самомотивовані не кількістю перемог, а тим, заб’є їм хтось чи ні.

- Попри такий результат, чи плануються зміни в команді в зимове міжсезоння?

- Думаю, так. Пару змін там точно буде, і когось ми підпишемо. Зараз триває обговорення, одна-дві людини буде.

- Які амбіції в клубу щодо жіночої команди?

- Зараз ми хочемо потрапити до Вищої ліги. Гадаю, є 99,9%, що ми потрапимо туди, якщо маємо різницю м’ячів 89-0. Наступного сезону хочемо, щоб команда змагалась за перші чотири місця. Відчуємо чемпіонат Вищої ліги, і вже, можливо, наприкінці наступного року вноситимемо якісь корективи. А якщо дивитися на два-три роки вперед, то потрібно ставати чемпіонами України.

- Цього року спостерігається зростання середньої цифри відвідуваності матчів Шахтаря, але поки що не можна сказати, що команда має повноцінного 12-го гравця. Що робити, аби повернути людей на стадіон?

- Наступного року ми запускаємо кілька цікавих проєктів. Переконаний, це вплине на відвідуваність і вона щороку зростатиме. Проєкти цікаві, проте заздалегідь говорити не хочу, а коли вже запустимо, коли підготуємось, анонсуватимемо й розповідатимемо.

- Цього року Shakhtar Social продовжував організовувати та проводити безліч соціальних та благодійних проєктів, один з яких Давай, грай!, який розширює власну географію.

- Наш клуб – соціально відповідальна організація, і Shakhtar Social представляє наші інтереси в цьому напрямку, займається проєктами, які були серйозно оцінені УЄФА. Навіть Александер Чеферін зазначив, що наші соціальні заходи поставлені на якісний рівень. Зараз у Давай, грай! 5 тисяч дітей, багато міст, багато молоді – це для нас важливо. Як я сказав, Shakhtar Social виграє гранти УЄФА та інших організацій. А ви знаєте, що УЄФА просто так не дає гранти, їх дають лише тим, у кому впевнені та в партнерстві з ким можуть досягти певних результатів. Для нас це підтвердження того, що ми в соціальному напрямі обрали правильний шлях і в нас добре виходить.

- У грудні цього року Shakhtar Social отримав два гранти від UEFA Foundation For Children на реалізацію програм: футбол для дітей з інвалідністю та організація вуличних турнірів у Києві. Що можете сказати про важливість цих ініціатив і діяльність Shakhtar Social в цілому?

- Щоб отримати ці гранти, слід було пройти серйозний відбір, а там було дуже багато учасників, і переважно представлені європейські клуби. Повторюся: аби отримати цей грант, слід відповідати багатьом критеріям, і ми сьогодні їм відповідаємо. Ми можемо пишатися тим, як працює Shakhtar Social, і можемо залізобетонно заявити про те, що ми – соціально відповідальний клуб.

- Однією з найяскравіших подій року, що минає, стала презентація нового комплекту форми спільно з Puma. Як вам презентація і чого варто очікувати вболівальникам наступного року?

- Сьогодні від багатьох компаній, які з нами співпрацюють і які хочуть співпрацювати з нами, ми чуємо, що для них важливим є серйозний контакт клубу та компанії – у нашому випадку це Puma. Так, компанії, які з нами співпрацюють, відчувають колаборацію, відчувають контакт із нами, відчувають, що ми дивимося в одному напрямку, хочемо розвиватися та пропонувати щось нове. Результат – презентація форми в дуже креативному й цікавому форматі. Багатьом це надовго запам’ятається.

- Цікаво, що також відбулася презентація жіночої форми.

- Так. Якщо порівнювати взаємини з Nike, гадаю, Puma перевершила всі ті колаборації, що ми робили до цього.

- Рік також запам’ятається відкриттям FC Shakhtar Store. Наскільки важливо мати магазин атрибутики на домашньому стадіоні?

- Магазин – місце, де відбувається один із основних контактів клубу з уболівальниками. Головне, щоб вони мали змогу прийти в певне місце і купити те, що хочеться. Для нас і з іміджевого погляду, і з погляду охоплення та задоволення наших уболівальників це дуже важливий елемент.

- Цього року президент Шахтаря Рінат Ахметов на честь 25-річчя свого президентства отримав спеціальну нагороду від президента УЄФА Александера Чеферіна. Наскільки ця подія важлива і знаменна для клубу й команди?

- Я сказав би, подія історична, тому що, наскільки я знаю, до цього часу УЄФА ще ніколи не давав нагороду Leadership Award президентам клубів. Вони оцінили 25-річну історію нашого президента і те, що він зробив для клубу. Звісно, це приємно і клубу, і співробітникам, і команді, адже в нагороді, яку отримав Рінат Леонідович, є частка їхньої заслуги теж. Я думаю, усі гідно оцінили цю історичну подію.

- Ви особисто були присутні на врученні премії. Розкажіть, як усе відбувалося і в якій ситуації?

- Офіційна частина пройшла, її бачили. Президент УЄФА вручив Leadership Award, наш президент – футболку та пам’ятний подарунок. А потім був ланч, вийшла цікава бесіда. У президента УЄФА і нашого президента однакові принципи життєдіяльності й того, яким чином вони дивляться на футбол, яким чином вони ставляться до різноманітних ситуацій. Склалася думка, що вони вже багато років знають одне одного. Президент УЄФА та віцепрезидент Бобан цікаві співрозмовники, все пройшло блискуче.

- Ви летіли разом із президентом. Наскільки вдалося відчути його ставлення до команди, чи можливе його повернення на стадіон?

- Його ставлення не змінюється: він як був із командою, так із нею і залишається. Він повністю залучений у всі процеси в команді та в клубі. Те, що президент уже багато років не ходить на стадіон, – це боляче, боляче команді, боляче клубу, але найболючіше президенту. Ситуація складна, звісно ж, нам його не вистачає і ми маємо палке бажання, щоб він якнайшвидше з’явився на стадіоні. Але приймати рішення йому, і, гадаю, тільки він знає, коли це рішення буде ухвалено.

- У штаб-квартирі УЄФА представлено футболку Шахтаря зразка 2009 року, коли команда виграла Кубок УЄФА. Коли ви дивилися на цю футболку разом із Рінатом Леонідовичем та Дарійо Срною, мали ностальгію, згадували цю команду?

- Я на неї давно дивлюся, а президент уперше з’явився в цьому офісі УЄФА. Його спеціально запросили подивитися на футболку і те місце, куди ми до пандемії кілька разів на рік приїздили на жеребкування. Для мене та футболка як рідний друг – ми давно знайомі. Але навіть для Дарійо це була серйозна подія, адже він тоді грав і переживав усе. Для нас це історична подія. Дай Боже, щоб таких подій було ще якнайбільше.

- Перемога в єврокубку – це довгострокова перспектива чи ми маємо прагнути до трофею щороку?

- Ми хочемо збудувати таку команду, щоб була можливість замахнутися на найголовніший трофей – це трофей Ліги чемпіонів. Усе для цієї мети ми сьогодні робимо: десь страждаємо, десь втрачаємо з погляду результату, але ми знаємо, що рухаємось у цьому напрямі. Це наша головна ідея та наше головне бажання. Ніхто не гарантує результату, але, якщо не спробуєш, ти ніколи не зрозумієш.

- Можливо, ми повторимо історію, коли в сезоні-2007/08 ми не потрапили до євровесни, а потім у сезоні-2008/09 виграли Кубок УЄФА. Можливо, наступного року ми знову завоюємо цей трофей?

- Хотілося б показати себе в Лізі чемпіонів, оскільки це найбільш топовий турнір. Наше бажання – виявити себе саме там. Та якщо ми виграємо Лігу Європи, плакати не будемо, я запевняю вас.

- Головна мета Шахтаря на 2022 рік?

- Серйозно заявити про себе в Лізі чемпіонів. Звісно, виграти чемпіонат України, це навіть не обговорюється.