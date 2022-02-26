8 березня 22:00
Баварія --
Зальцбург --
8 березня 22:00
Ліверпуль --
Інтер --
9 березня 22:00
Манчестер Сіті --
Спортинг --
9 березня 22:00
Реал 1
ПСЖ 0
26 лютого 14:00
Динамо --
Інгулець --
26 лютого 17:00
Металіст 1925 --
Шахтар --
26 лютого 19:30
Олександрія --
Львів --
27 лютого 14:00
Ворскла --
Верес --
27 лютого 17:00
Дніпро-1 --
Десна --
27 лютого 19:30
Чорноморець --
Маріуполь --
28 лютого 19:30
Рух --
Колос --
5 березня 00:00
Металіст 1925 --
Ворскла --
5 березня 00:00
Минай --
Верес --
5 березня 00:00
Інгулець --
Львів --
5 березня 00:00
Рух --
Дніпро-1 --
5 березня 00:00
Олександрія --
Колос --
5 березня 00:00
Зоря --
Маріуполь --
5 березня 00:00
Шахтар --
Чорноморець --
5 березня 00:00
Десна --
Динамо --
12 березня 00:00
Колос --
Динамо --
12 березня 00:00
Шахтар --
Минай --
12 березня 00:00
Ворскла --
Зоря --
12 березня 00:00
Верес --
Десна --
12 березня 00:00
Дніпро-1 --
Металіст 1925 --
12 березня 00:00
Львів --
Рух --
12 березня 00:00
Олександрія --
Чорноморець --
12 березня 00:00
Маріуполь --
Інгулець --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Якщо Україна перестане битися: дружина Шеви сказала, що буде

Максим Мельник
26 лютого, 23:01
Дружина володаря Золотого м'яча-2004 та колишнього тренера збірної України Андрія Шевченка Крістен Пазік виступила зі словами підтримки на адресу українського народу

Крістен Пазік: "Якщо Україна перестане боротися, не буде України" / Фото: Instagram

Україна героїчно продовжує відбивати вторгнення Росії .

Тим часом дружина легенди українського футболу Андрія Шевченка американка з польським корінням Крістен Пазік опублікувала в Instagram свої варіанти розвитку подій.

Реклама

Читайте також: Дружина Шеви шокована: ракета РФ підірвала аеропорт

"Якщо Росія перестане воювати, більше не буде війни".

"Якщо Україна припинить битися, не буде більше України", – написала в сторіз Пазік.

Андрій Шевченко і його дружина Крістен / Фото: Instagram

Реклама

Україна не здасться! Дивіться, як ми раніше ставили агресора на коліна у спорті.