Якщо Україна перестане битися: дружина Шеви сказала, що буде

Крістен Пазік: "Якщо Україна перестане боротися, не буде України" / Фото: Instagram
Україна героїчно продовжує відбивати вторгнення Росії .
Тим часом дружина легенди українського футболу Андрія Шевченка американка з польським корінням Крістен Пазік опублікувала в Instagram свої варіанти розвитку подій.
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"Якщо Росія перестане воювати, більше не буде війни".
"Якщо Україна припинить битися, не буде більше України", – написала в сторіз Пазік.
Андрій Шевченко і його дружина Крістен / Фото: Instagram
Україна не здасться! Дивіться, як ми раніше ставили агресора на коліна у спорті.