15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

"Якщо Петраков йде проти свого гравця – він зобов'язаний перемагати". У Росії назвали винуватця нічиєї у Львові

Сергій Шаховець
13 жовтня, 10:36
У вирішальному поєдинку за путівку до плей-оф збірна України втратила перемогу у грі з Боснією (1:1). Ключовим моментом експерти вважають заміну "десятки" Шапаренка на класичного опорника Сидорчука

Україна vc Боснія і Герцеговина / Фото: Колаж: Сьогодні

Своєю думкою про результат матчу у Львові між збірними України та Боснії поділився у своєму телеграм-каналі відомий російський коментатор Олексій Андронов.

Читайте також: Це жах! Гравець збірної України назвав причину фіаско у Львові

Реклама

Футбольний експерт впевнений, що причини невдачі у Львові варто шукати в конфлікті наставника національної команди Олександра Петракова з футболістом Аталанти Русланом Маліновським.

"Я вважаю, що тренер збірної України Петраков отримав те, що хотів. І ще отримає. Якщо ти тренер національної збірної і йдеш all-in проти свого ж гравця – ти зобов'язаний перемагати.

Ніяких інших варіантів – немає.

Українці першими відкрили рахунок в матчі против Боснії / Фото: REUTERS

Черчесов не брав Денисова. Куди менш однозначного кандидата, ніж Маліновський. І все одно меч був занесений.

Ти маєш право на власну думку. Але тільки за однієї умови – ти перемагаєш.

Еме Жаке виграв ЧС без Кантона і Жінола. А Йоггі Льов без Хуммельса і Мюллера ледь не поклав команду в труну...", – написав Андронов.

Малиновський і Петраков влаштували конфлікт у збірній / Фото: Reuters

Реклама

Додамо, що сам Олександр Петраков в ефірі програми Головна команда нарікав на відсутність у складі збірної України креативного півзахисника, але при цьому на жовтневі матчі не викликав Руслана Малиновського – найкращого розпасовщика Серії А в минулому сезоні.

Маліновський знову феєрить у складі Аталанти / Фото: Reuters

Відзначимо, що після матчу у Львові збірна України втрималася на другому місці групи D, маючи в своєму активі 9 очок після семи зіграних поєдинків. Тепер нашій команді потрібно обов'язково перемагати на виїзді Боснію і сподіватися на сприятливі результати конкурентів – Фінляндії та Боснії.

Реклама

Раніше ми розповідали, як збірній України вийти з групи.

Реклама