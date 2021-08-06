Ще одна медаль для України! Каратист Горуна гарантував мінімум "бронзу"

Станіслав Горуна вийшов до півфіналу Олімпіади / Фото: Reuters
На груповому етапі Горуна здобув дві перемоги і одну сутичку звів внічию.
- Станіслав Горуна – Кен Нісімура (Японія) – 2:1
- Станіслав Горуна – Томас Скотт (США) – 2:1
- Станіслав Горуна – Габор Харспатакі (Угорщина) – 0:0
Цього виявилося достатньо, щоб достроково гарантувати собі путівку до півфіналу – попереду у нього ще одна сутичка в групі проти єгиптянина Абдалли Абдельазіза, але він вже не опуститься нижче другого місця.
Медальні сутички пройдуть вже сьогодні. Півфінальна сесія почнеться після 14:22 по Києву, а фінал призначений на 14:50.
Нагадаємо, всі результати українців на Олімпійських іграх в Токіо ви можете знайти на нашому сайті.
Також ми ведемо загальний медальний залік Олімпіади-2020. Таблиця оновлюється після кожної медалі.
А повний розклад Олімпіади в Токіо є в нашому спеціальному розділі. У графіку окремо виділяються всі медальні старти.
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