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Ще один лідер Динамо перебрався до Польщі

17 березня, 18:21
Захисник київського "Динамо" Томаш Кендзьора повертається до рідного клубу "Лех". Поки що тільки до кінця сезону

Томаш Кендзера завершить сезон на Батьківщині

Слідом за Беньяміном Вербичем до чемпіонату Польщі перебрався правий захисник киян Томаш Кендзьора.

27-річний футболіст скористався дозволом ФІФА змінити клуб у зв'язку з агресією рашистських загарбників. Польський футболіст виступатиме за "Лех" на правах оренди до закінчення сезону.

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"Мені тут дуже комфортно. Я мав задоволення грати за "Лех", я пам'ятаю, що тут було раніше. Хтось залишився тут, можливо, не в самій команді, а в керівництві чи серед інших клубних працівників.

Команда змінилася, але якість дійсно висока, і все робиться для досягнення цілей, які були поставлені перед сезоном. Майже два тижні я тренуюся з командою, фізично та морально готовий зіграти найближчої суботи" , – сказав Кендзьора клубному сайту.

Нагадаємо, до переходу до київського "Динамо" Томаш Кендзьора виступав у складі "Леха". 2017 року поляк за 1,5 мільйона євро перебрався до "Динамо".