Ще один лідер Динамо перебрався до Польщі

Слідом за Беньяміном Вербичем до чемпіонату Польщі перебрався правий захисник киян Томаш Кендзьора.

27-річний футболіст скористався дозволом ФІФА змінити клуб у зв'язку з агресією рашистських загарбників. Польський футболіст виступатиме за "Лех" на правах оренди до закінчення сезону.

"Мені тут дуже комфортно. Я мав задоволення грати за "Лех", я пам'ятаю, що тут було раніше. Хтось залишився тут, можливо, не в самій команді, а в керівництві чи серед інших клубних працівників.

Команда змінилася, але якість дійсно висока, і все робиться для досягнення цілей, які були поставлені перед сезоном. Майже два тижні я тренуюся з командою, фізично та морально готовий зіграти найближчої суботи" , – сказав Кендзьора клубному сайту.