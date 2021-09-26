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Ще один гуляє: Віталій Кличко нацьковує Усика на кривдника Володимира

Олександр Трикіша
26 вересня, 13:21
Олександр Усик не тільки переміг Ентоні Джошуа, а й завоював титули чемпіона світу в суперважкій вазі відразу за чотирма версіями! Раніше ці пояси належали іншому українцеві

Віталій Кличко привітав Олександра Усика / Фото: Instagram

Перемога над Джошуа принесла Усику титули WBA, WBO, IBF і IBO. Від звання абсолютного чемпіона в суперважкій вазі його відділяє лише один поєдинок. На це натякнув Віталій Кличко після бою.

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"Назад до України всі пояси повернув. Один залишився гуляти, Саню. Один WBC гуляє", – сказав Кличко.

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"Твій, Віталику", – вигукнув хтось із натовпу.

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Віталій Кличко володів поясом WBC з 2004 по 2005 рік, а потім з 2008 по 2013, коли завершив кар'єру. Після відходу з боксу за Кличком закріпили статус "вічного" чемпіона за версією WBC.

Зараз же титул WBC належить британцеві Тайсону Ф'юрі. 9 жовтня він захищатиме пояс від зазіхань колишнього володаря американця Деонтея Вайлдера.

Титули WBA, WBO, IBF і IBO належали Володимиру Кличку. Українець втратив титули після поразки Тайсону Ф'юрі 2015 року, а потім не зміг їх повернути 2017 року, поступившись Ентоні Джошуа. Після цього Кличко-молодший завершив кар'єру.

Додамо, що Усик став третім чемпіоном суперважкої ваги серед українців. Першими двома були брати Клички.

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