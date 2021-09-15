Ще крутіше Динамо: Шахтар стартував в юнацькій Лізі чемпіонів з розгромної перемоги

Шахтар розгромив Шериф в Юнацькій лізі УЄФА / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Сьогодні ввечері Шахтар зустрінеться з Шерифом в першому турі групового етапу Ліги чемпіонів. Дивитися Шериф – Шахтар можна на нашому сайті. А перед цим грали 19-річні.

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"Гірники" відкрили рахунок тільки ближче до кінця першого тайму, в після перерви м'ячі посипалися один за іншим. Фінальний свисток зафіксував перемогу команди Оскара Ратулутри з рахунком 5:0.

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Перший м'яч у зустрічі на свій рахунок записав Артем Вехленко, а потім відзначилися Кирило Сігєєв, Антон Глущенко, Данило Гончарук та Владислав Погорілий.

Вчора свій матч в юнацькій Лізі УЄФА провело київське Динамо, розгромивши Бенфіку 4:0. Відмінний старт української молоді в Європі!