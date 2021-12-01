3 грудня 17:00
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Львів --
4 грудня 14:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 17:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 19:30
Металіст 1925 --
Колос --
5 грудня 14:00
Зоря --
Інгулець --
5 грудня 17:00
Олександрія --
Минай --
5 грудня 19:30
Десна --
Маріуполь --
6 грудня 19:30
Дніпро-1 --
Чорноморець --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
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Бешикташ --
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Спортинг --
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Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
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Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
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Йому забороняли грати з ізраїльтянами. 18-річний шахіст побив рекорд Карлсена

Любомир Луканюк
1 грудня, 10:01
Аліреза Фірузджа став наймолодшим шахістом в історії, який дістався позначки 2800 пунктів

Шаховий вундеркінд Аліреза Фіруджа / Фото: Instagram

У новому рейтингу Міжнародної федерації шахів Аліреза Фірузджа посідає друге місце, його показник – 2804 очків ЕЛО. У лідера Магнуса Карлсена – 2856.

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Фірузджа подолав позначку 2800 пунктів у віці 18 років 5 місяців 13 днів. Колишнє досягнення належало норвежцю Магнусу Карлсену. У 2009 році Карлсен досяг подібного у віці 18 років 336 днів.

Аліреза народився Ірані і двічі ставав чемпіоном країни. У грудні 2019 року Фірузджа відмовився від виступів під іранським прапором через заборону грати з ізраїльтянами, відтоді до липня 2021 року виступав під прапором ФІДЕ. З липня 2021 виступає під прапором Франції.

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Нагадаємо, зараз Магнус Карлсен проводить захист чемпіонського титулу. У Дубаї він грає з претендентом Яном Непомнящим. Перші чотири партії завершилися внічию.