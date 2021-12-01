Йому забороняли грати з ізраїльтянами. 18-річний шахіст побив рекорд Карлсена

Шаховий вундеркінд Аліреза Фіруджа / Фото: Instagram

У новому рейтингу Міжнародної федерації шахів Аліреза Фірузджа посідає друге місце, його показник – 2804 очків ЕЛО. У лідера Магнуса Карлсена – 2856.

Тест. Десять цікавих фактів про шахи

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Фірузджа подолав позначку 2800 пунктів у віці 18 років 5 місяців 13 днів. Колишнє досягнення належало норвежцю Магнусу Карлсену. У 2009 році Карлсен досяг подібного у віці 18 років 336 днів.

Аліреза народився Ірані і двічі ставав чемпіоном країни. У грудні 2019 року Фірузджа відмовився від виступів під іранським прапором через заборону грати з ізраїльтянами, відтоді до липня 2021 року виступав під прапором ФІДЕ. З липня 2021 виступає під прапором Франції.

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Нагадаємо, зараз Магнус Карлсен проводить захист чемпіонського титулу. У Дубаї він грає з претендентом Яном Непомнящим. Перші чотири партії завершилися внічию.