28 травня 22:00
Ліверпуль --
Реал --
16 травня 21:45
Ювентус --
Лаціо --
17 травня 21:30
Емполі --
Україна --
17 травня 21:45
Саутгемптон --
Ліверпуль --
18 травня 19:00
Рієка --
Україна --
18 травня 22:00
Айнтрахт --
Рейнджерс --
19 травня 22:00
Челсі --
Лестер --
22 травня 18:00
Ліверпуль --
Вулверхемптон --
22 травня 18:00
Манчестер Сіті --
Астон Вілла --
25 травня 22:00
Рома --
Феєнорд --
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Емполі – Україна: онлайн-трансляція матчу

Анатолій Дерека
17 травня, 06:59
Текстова трансляція благодійного поєдинку на арені "Карло Кастеллані". Похвилинний коментар гри в Італії з яскравими фото зі стадіону

Збірна України зіграє проти Емполі

Сьогодні, 17 травня, відбудеться другий благодійний матч збірної України у рамках підготовки до стикових поєдинків відбору на ЧС-2022. Команда Олександра Петракова зіграє проти італійського Емполі.

Поєдинок пройде на стадіоні "Карло Кастеллані" в Емполі. Початок – о 21:30 за київським часом. Ми проведемо текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

ЕМПОЛІ – УКРАЇНА

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Через війну, яку Росія розпочала проти України, збірна не відіграла матч плей-офф відбору на чемпіонат світу 24 березня. Саме тоді команда Петракова мала зіграти з Шотландією, але тепер гру перенесли на 1 червня.

Наставник збірної розпочав підготовку до ігор аж за місяць і вже встиг відіграти один поєдинок. Українці зуміли здолати Боруссію Менхенгладбах із рахунком 2:1. Дебютними голами відзначилися Михайло Мудрик та Олександр Пихальонок.

Тепер суперником виступить середняк Серії А в особі Емполі. Команда Андераццолі піднялася минулого літа в еліту італійського футболу та зуміла зберегти прописку у ній. За тур до фінішу "сині" посідають 14 місце.

Хто переможець? Згідно з котируваннями букмекерів, більше шансів на перемогу у збірної України. Коефіцієнт на тріумф команди Олександра Петракова складає 1.61, тоді як на Емполі або нічию можна поставити за 4.60.

Де дивитись? Зустріч у прямому ефірі буде показана на кількох ресурсах – телеканали Футбол 1 та Індіго, а також сервіс OLL.TV.