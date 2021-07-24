Еквадорець виграв велогонку з неймовірним фіналом на Олімпіаді, українець – 52-й

Велосипедист з Еквадору Річард Карапас став олімпійським чемпіоном Токіо в груповій гонці на шосе. Він випередив найближчого переслідувача більше, ніж на хвилину. А українець Анатолій Будяк став 52-м

Річард Карапас виграв шосейну гонку на Олімпіаді-2020 / Фото: Reuters

Карапас подолав 234 кілометровий маршрут за 6:05:26. Ближче до фінішу він настільки відірвався від переслідувачів, що міг би перетнути фінішну лінію пішки.

А ось за інші медалі розгорнулася неймовірна боротьба. Вісім! велосипедистів одночасно перетнули фінішну лінію, тому володарів золота і бронзи визначали за допомогою фотофінішу. В результаті срібло дісталося бельгійця Вауту ван Арту, а бронза – Тадею Погачару зі Словаччини Українець Анатолій Будяк фінішував 52-м з відставанням від лідера в 11 хвилин.

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