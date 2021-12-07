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Ексросіянка замінить Меркушину на Кубку світу з біатлону

Сергій Шаховець
7 грудня, 11:56
На третьому етапі Кубка світу з біатлону у Гохфільцені виступить Ольга Абрамова

Ольга Абрамова і Анастасія Меркушина / Фото: Колаж: Сьогодні

Після того як Анастасія Меркушина через проблеми зі здоров'ям залишила табір української команди, було ухвалено рішення викликати Ольгу Абрамову

Спочатку головний тренер збірної України Урош Велепець планував залучити Катерину Бех, але після проведених консультацій зі спортсменками та тренерами словенець змінив своє рішення.

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До Гохфільцена вирушить Ольга Абрамова, а Бех отримає можливість відновитися та провести тренувальний збір, після чого можлива ротація на четвертий етап Кубка світу в Ансі, повідомляє biathlon.com.ua.

Нагадаємо, в Естерсунді Меркушина невдало взяла участь у двох стартах: фінішувала 71-шою в індивідуальній гонці, а також була 18-тою на першому етапі естафети.

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Анастасія Меркушина / Фото: Getty Images

Зазначимо, що третій етап Кубка світу з біатлону у Гохфільцені пройде з 10 по 12 грудня.