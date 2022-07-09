Екс-гравець Динамо та збірної України загинув на фронті

Сергію Баланчуку було лише 47 років / Фото: Колаж: Сьогодні

Чергову тяжку втрату зазнав український футбол. Внаслідок артилерійського обстрілу під Бахмутом загинув екс-захисник Динамо Сергій Баланчук, повідомляє сайт Динамоманія.

Баланчук – один із найобдарованіших вихованців Динамо. Сергій закінчив школу із золотою медаллю та перемагав на олімпіаді з німецької мови. Він займався в одному класі разом із Владиславом Ващуком та Олександром Шовковським. На початку 1992 дебютував за Динамо-2.

Реклама

У складі першої команди Динамо вперше з'явився на полі 13 серпня 1995 року в матчі чемпіонату України проти СК Миколаїв, відігравши 57 хвилин і поступившись місцем на полі Євгену Похлєбаєву. Зігравши за основу киян чотири матчі, Сергій вирушив у чемпіонат Ізраїлю, де провів у складі Маккабі Хайфа три сезони. У його активі бронза національного чемпіонату та кубок країни, а також 7 матчів у єврокубках.

Навесні 1999 року Баланчук повернувся до Динамо, яке тоді очолював Валерій Лобановський, проте пробитися до основного складу півфіналіста Ліги чемпіонів не зміг.

Реклама

Незабаром Сергій вирушив у полтавську Ворсклу, у складі якої він відіграв 100 матчів та забив 3 голи. З полтавцями взяв участь у розіграші Кубка УЄФА.

Останнім клубом Баланчука став харківський Металіст. У складі молодіжної збірної України Сергій зіграв два поєдинки.

Реклама

Після завершення кар'єри футболіста Сергій здобув юридичну освіту та з того часу працював за фахом. З початком військової агресії Росії став на захист України.

Нещодавно ми повідомляли, що у бою з російськими окупантами загинув вихованець ФК Львів Петро Гарилів.