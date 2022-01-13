Його посадять. Вже третя країна загрожує в'язницею Джоковичу

Новак Джокович / Фото: Reuters

Іспанська влада має серйозні претензії до кращого тенісиста світу Новака Джоковича. Котрий готувався до Australian Open у їхній країні, але не отримав медвідводів на в'їзд без щеплення.

Згідно з іспанськими карантинними правилами, з 20 вересня громадянам Сербії для перетину кордону потрібен сертифікат про щеплення або спеціальний дозвіл. Однак Джокович не подавав жодних запитів, і просто прибув до країни приватним літаком без прикордонного контролю в період між 25 і 31 грудня.

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Єдине, що може позбавити Новака нових проблем, – це статус резидента Іспанії, повідомляє Спорт-Експрес. Тоді карантинні правила м'якіші.

2020 року сербський тенісист купив будинок в іспанській Марбельї. Саме там він був наприкінці грудня минулого року. 5 січня Джокович вилетів із Іспанії до Мельбурна через Дубай.

В Австралії Джоковичу світить рік ув'язнення за неправдиву інформацію при в'їзді до країни.

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Джокович потрапив в готель для біженців / Фото: Колаж: Сьогодні

Нагадаємо, напередодні Джокович виграв у суді справу про депортацію з Австралії за відсутність щеплення від коронавірусу і вже провів тренування у закритому режимі на мельбурнському корті.

Проте Новака все ще можуть депортувати з Австралії, незважаючи на перемогу в суді. Таке право має міністр імміграції Зеленого континенту.

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Більше того, Джоковичу загрожує три роки в'язниці за порушення антиковидних заходів у Сербії. Тенісист отримав позитивний тест на COVID-19, але провів фотосесію без маски на обличчі.