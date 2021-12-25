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Ледве влізли в кадр: Роналду в піжамі показав сімейне фото на Різдво

Олександр Трикіша
25 грудня, 09:30
Нападник Манчестер Юнайтед та збірної Португалії зустрів Різдво у сімейному колі. У гості до футболіста приїхала мати, а також брати та сестри

Роналду зустрів Різдво з сім'єю / Фото: Instagram

Футболіст разом із нареченою Джорджиною Родрігес та дітьми традиційно вбралися в піжаму, а гості були одягнені хто в чому.

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Під ялинкою видніється гора подарунків. Один із них – з логотипом Спортінга, першого клубу Роналду.

"Від щирого серця бажаю всім щасливого Різдва!", – підписав знімок футболіст у Instagram.

"Нехай у наших серцях істинний дух Різдва! Різдво – це сім'я, свято, обмін прихильностями. З Різдвом усіх ще раз!", – привітала всіх зі святом сестра Кріштіану Катя Авейру.

До речі, раніше Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес оригінально оголосили стать своїх майбутніх дітей. Для цього парочка влаштувала барвисту вечірку, а допомагали їм старші діти.