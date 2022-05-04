Ледь не поховали заживо: як олімпійська чемпіонка "воскресла" після авіакатастрофи

Бетті Робінсон (№879) виграє "золото" Олімпіади-1928 / Фото: Getty Images

Якось, повертаючись зі школи, Бетті Робінсон запізнилася на приміський поїзд. Дівчина побачила, як від'їжджає потяг, і кинулася за ним. За цією гонитвою з вікна вагона спостерігав її вчитель, колишній бігун. Він очам своїм не повірив, коли побачив, що Бетті наздогнала поїзд і заскочила на підніжку. З цього все і почалося...

Читайте також: Українцю під час матчу перерізали горло: одинадцять глядачів знепритомніли

Реклама

Вбігла в історію

Робінсон була така прудка, що вже після трьох місяців тренувань пройшла кваліфікацію на Олімпіаду. В Амстердамі-1928 Бетті стала першою в історії жінкою, яка виграла золоту олімпійську медаль у легкій атлетиці. У 16 років вона перемогла на стометрівці зі світовим рекордом – 12,2 секунди!

На батьківщині її зустріли з почестями, віддячили купою подарунків, зокрема годинником з діамантами. І сподівалися, що на домашній Олімпіаді-1932 в Лос-Анджелесі Робінсон знову буде чемпіонкою.

Реклама

Літак упав у болото

Але за рік до Ігор сталася біда. Бетті погодилася політати на біплані з двоюрідним братом. Літак упав з висоти 200 метрів у болото.

Дівчину знайшов рятувальник – з відкритими переломами ноги і руки, з розбитою головою. Спортсменка не подавала ніяких ознак життя. Її відправили в морг.

Не поховали олімпійську чемпіонку з чистої випадковості. Хтось помітив легкий подих Бетті. Її одразу відвезли в госпіталь. Але прогнози лікарів були невтішні. Якщо вона і виживе, то назавжди залишиться інвалідом.

Реклама

Повернулася – і перемогла

Довгі місяці в лікарні, інвалідний візок, два кроки на день, тренування...

Бетті Робінсон зробила неможливе. Вона відновила кар'єру. І почала підготовку до Олімпійських ігор 1936 року. Була одна заковика – через травму коліно дівчини повністю не згиналося, і вона не могла зробити низький старт. Вихід знайшли. Бетті заявили в естафетну команду і поставили на третій етап, де низький старт не потрібен.

На Іграх в Берліні збірна Німеччини впустила естафетну паличку, і "золото" вибороли американки. Так Бетті Робінсон стала дворазовою олімпійською чемпіонкою.

Після Олімпіади Бетті завершила кар'єру. Працювала тренером, судила змагання. Вийшла заміж і народила двох дітей. Померла у віці 87 років.