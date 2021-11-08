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Ледве не побилися: гравці Ліона посварилися за право пробити пенальті

Павло Василенко
8 листопада, 14:47
Матч 13-го туру чемпіонату Франції між Ренном та Ліоном запам'ятався сваркою двох футболістів гостьової команди

Ауар та Пакета / Фото: France Football

Ренн несподівано розгромив Ліон з рахунком 4:1. Гості лише наприкінці матчу змогли забити гол престижу, який міг завершитися болючим скандалом.

Раніше ми писали, що арбітр під час матчу у Франції вдарив футболіста.

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На останніх хвилинах Лукас Пакета заробив пенальті. Штатний виконавець 11-метрових ударів Хуссем Ауар як завжди хотів виконати покарання, але бразилець забрав м'яч. Слімані намагався вирішити конфлікт, але Пакет не відступив.

У результаті Лукас реалізував пенальті, мінімально підсолодивши провальний вечір для Ліона.

Зазначимо, що після гри Ауар заявив, що футболістам вдалося залагодити конфлікт, поговоривши у роздягальні.

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У поточному сезоні Ліги 1 Ліон посідає сьоме місце у турнірній таблиці, набравши 19 очок.