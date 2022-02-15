"Едику, ти знову обіс**вся": російські вболівальники заклювали свого біатлоніста

Едуард Латипов / Фото: Reuters

У ході сьогоднішньої чоловічої естафети лідирувала команда РОК, але на останній стрільбі Едуард Латипов допустив п'ять промахів, пішовши на два штрафні кола.

Провальна стрільба російського біатлоніста відкинула його команду з першого на третє місце.

Реклама

Тут же його сторінку в Instagram атакували російські вболівальники, звинувативши спортсмена у провалі естафетної гонки. І слів для цього вони не добирали.

"Латипов про**ав золото, Губернієв шаленіє".

"Краще б ти залишився вдома".

"Едику, ти знову обі**ався".

"Як так можна стріляти!?"

"Ти позбавив усіх золота".

"Жахлива естафета. Без тебе було б краще".

"Латипов про**ав золото!"

"Час зізнатися, Е. Латипов цілився в Губернієва".

Реклама

Зазначимо, що провал Латипова не перший у його кар'єрі. На одному з етапів Кубку світу з біатлону росіянин переплутав фінішні ворота і вирушив на нове коло.

Дурна помилка Латипова так розгнівала коментатора Дмитра Губернієва, що він обізвав спортсмена у прямому ефірі балбесом.

Латипов розсмішив коментатора Губернієва / Фото: Колаж: Сьогодні