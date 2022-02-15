15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
23 лютого 22:00
Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
23 лютого 22:00
Бенфіка --
Аякс --
15 лютого 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
17 лютого 19:45
Барселона --
Наполі --
17 лютого 22:00
Порту --
Лаціо --
17 лютого 22:00
Аталанта --
Олімпіакос --
19 лютого 19:30
Манчестер Сіті --
Тоттенгем --
20 лютого 17:15
Валенсія --
Барселона --
20 лютого 18:30
Боруссія Д --
Боруссія М --
24 лютого 19:45
Лаціо --
Порту --
24 лютого 19:45
Олімпіакос --
Аталанта --
24 лютого 22:00
Наполі --
Барселона --
25 лютого 14:00
Минай --
Зоря --
26 лютого 14:00
Динамо --
Інгулець --
26 лютого 17:00
Металіст 1925 --
Шахтар --
26 лютого 19:30
Олександрія --
Львів --
27 лютого 14:00
Ворскла --
Верес --
27 лютого 17:00
Дніпро-1 --
Десна --
27 лютого 19:30
Чорноморець --
Маріуполь --
28 лютого 19:30
Рух --
Колос --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

"Едику, ти знову обіс**вся": російські вболівальники заклювали свого біатлоніста

Сергій Шаховець
15 лютого, 20:34
Російський біатлоніст Едуард Латипов завалив стрільбу на останньому етапі естафети і позбавив команду РОК золотих медалей

Едуард Латипов / Фото: Reuters

У ході сьогоднішньої чоловічої естафети лідирувала команда РОК, але на останній стрільбі Едуард Латипов допустив п'ять промахів, пішовши на два штрафні кола.

Провальна стрільба російського біатлоніста відкинула його команду з першого на третє місце.

Реклама

Тут же його сторінку в Instagram атакували російські вболівальники, звинувативши спортсмена у провалі естафетної гонки. І слів для цього вони не добирали.

  • "Латипов про**ав золото, Губернієв шаленіє".
  • "Краще б ти залишився вдома".
  • "Едику, ти знову обі**ався".
  • "Як так можна стріляти!?"
  • "Ти позбавив усіх золота".
  • "Жахлива естафета. Без тебе було б краще".
  • "Латипов про**ав золото!"
  • "Час зізнатися, Е. Латипов цілився в Губернієва".

Реклама

Зазначимо, що провал Латипова не перший у його кар'єрі. На одному з етапів Кубку світу з біатлону росіянин переплутав фінішні ворота і вирушив на нове коло.

Дурна помилка Латипова так розгнівала коментатора Дмитра Губернієва, що він обізвав спортсмена у прямому ефірі балбесом.

Латипов розсмішив коментатора Губернієва / Фото: Колаж: Сьогодні

Реклама