"Едику, ти знову обіс**вся": російські вболівальники заклювали свого біатлоніста

Едуард Латипов / Фото: Reuters
У ході сьогоднішньої чоловічої естафети лідирувала команда РОК, але на останній стрільбі Едуард Латипов допустив п'ять промахів, пішовши на два штрафні кола.
Провальна стрільба російського біатлоніста відкинула його команду з першого на третє місце.
Тут же його сторінку в Instagram атакували російські вболівальники, звинувативши спортсмена у провалі естафетної гонки. І слів для цього вони не добирали.
- "Латипов про**ав золото, Губернієв шаленіє".
- "Краще б ти залишився вдома".
- "Едику, ти знову обі**ався".
- "Як так можна стріляти!?"
- "Ти позбавив усіх золота".
- "Жахлива естафета. Без тебе було б краще".
- "Латипов про**ав золото!"
- "Час зізнатися, Е. Латипов цілився в Губернієва".
Зазначимо, що провал Латипова не перший у його кар'єрі. На одному з етапів Кубку світу з біатлону росіянин переплутав фінішні ворота і вирушив на нове коло.
Дурна помилка Латипова так розгнівала коментатора Дмитра Губернієва, що він обізвав спортсмена у прямому ефірі балбесом.