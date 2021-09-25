Едді Хірн: "Усик – жахливий негідник! Він страшний тим, що у нього немає страху"

Едді Хірн поділився своїм прогнозом на бій Усик - Джошуа / Фото: Колаж: Сьогодні
Сьогодні в Лондоні відбудеться довгоочікуваний поєдинок між чемпіоном WBA, IBF, WBO, IBO Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) і претендентом на титули українським супертяжем Олександром Усиком (18-0, 13 КО). За онлайн-трансляцією бою стежте на нашому сайті.
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Напередодні мегафайту британський промоутер Едді Хірн висловився про українського боксера Олександра Усика і британця Ентоні Джошуа:
"Він жахливий негідник – прийшов в костюмі Джокера! Багато що з цього – ігри розуму від Усика. Він дивний хлопець, але хоче, щоб люди думали, що він – фігура психоаналізу, і може проникнути у ваш розум і пограти з вами на рингу. І, чесно кажучи, Усик досить страшний, тому що, схоже, у нього немає страху.
Якщо подивитися на його досягнення у надважкій вазі, то він поїхав до Німеччини, щоб перемогти Марко Хука, в Латвію, щоб перемогти Майріс Бріедіса, в Росію, щоб перемогти Мурата Гассіева. Він приїхав в Манчестер, щоб перемогти Тоні Беллью, а потім знову повернувся до Великобританії, щоб перемогти Дерека Чісору.
Отже, він багато подорожував. Але цей вечір з Джошуа буде трохи відрізнятися. Це не просто стандартна ніч на арені, інтенсивність буде на іншому рівні. В суботу ви побачите бій на вищому рівні у суперважкій вазі.
Ей-Джей – більший хлопець, і він повинен перемогти Усика. Потрібно зробити позначку на собі: на тілі, на руках, на голові, де завгодно. Тому що коли Усик входить в свій ритм, його дуже-дуже важко перемогти. З хлопцями на кшталт Усика треба бути обережним.
Ентоні повинен буде використовувати свій розмір, свою швидкість. Не треба бути безрозсудним, але кожен раз, коли Ентоні буде наближатися до нього, він повинен бити. Треба уповільнити ноги Усика і побити його – ось у чому суть гри", – поділився своїми спостереженнями в ефірі ТalkSPORT промоутер Джошуа.
Нагадаємо, що бій Усик – Джошуа відбудеться в суботу, 25 вересня, в Лондоні на стадіоні "Тоттенгем", початок – після 22:00 за Києвом. На кону бою стоятимуть титули WBA, IBF, WBO в суперважкій вазі.
Додамо, що букмекери 1xbet бачать фаворитом бою саме британця: коефіцієнт на перемогу Джошуа – 1.51, на перемогу Усика – 2.908, на нічию – 21. Найімовірніший результат – перемога технічним нокаутом (2.2).