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Вірменія --
Ірландія --
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Англія --
4 червня 21:45
Італія --
Німеччина --
5 червня 21:45
Чехія --
Іспанія --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
6 червня 21:45
Хорватія --
Франція --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
7 червня 21:45
Італія --
Угорщина --
7 червня 21:45
Німеччина --
Англія --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
10 червня 21:45
Австрія --
Франція --
10 червня 21:45
Данія --
Хорватія --
11 червня 16:00
Україна --
Вірменія --
11 червня 19:00
Ірландія --
Шотландія --
11 червня 21:45
Нідерланди --
Польща --
11 червня 21:45
Уельс --
Бельгія --
11 червня 21:45
Англія --
Італія --
11 червня 21:45
Угорщина --
Німеччина --
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Джошуа, тобі кришка! Усик брутально готується до бою

Олексій Андрейцев
29 травня, 17:58
Український боксер однією рукою піднімає штанги, а потім розслаблюється у сауні, щоб підійти до поєдинку в оптимальній формі

Усик готується другий раз виграти у Джошуа / Фото: Колаж: Сьогодні

Чемпіон світу за версіями WBO, IBF, WBA у надважкій вазі Олександр Усик старанно готується знову побити Ентоні Джоуша. Нещодавно боксер показав, як тренується з гирею.

Тепер Олександр спритно жонглює важкими штангами. А потім розслабляється у кріосауні.

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Нагадаємо, що перший бій українець переконливо виграв у Джошуа та забрав усі чемпіонські пояси. А реванш між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа має відбутися 23 липня. Швидше за все бій пройде на Близькому Сході.

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До речі, допомагати Олександру у підготовці до бою буде конголезький боксер Мартін Баколе Ілунга. Він уже спарингував з українцем перед першим боєм із Джошуа.