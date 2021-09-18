22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
18 вересня 14:00
Інгулець 0
Колос 2
18 вересня 17:00
Маріуполь 0
Шахтар 5
18 вересня 17:00
Дніпро-1 1
Верес 0
18 вересня 19:30
Динамо --
Олександрія --
19 вересня 17:00
Ворскла --
Минай --
19 вересня 19:30
Зоря --
Чорноморець --
19 вересня 19:30
Львів --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
2 жовтня 00:00
Динамо --
Шахтар --
2 жовтня 00:00
Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Минай --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
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Джошуа розтягнув прізвище Усика на 17 літер і приписав йому спорідненість з Кличком

Олег Люлька
18 вересня, 17:28
Чемпіон світу WBA, IBF, WBO і IBO у суперважкій вазі Ентоні Джошуа поділився думками про українця Олександра Усика, з яким зустрінеться вже 25 вересня

Олександр Усик і Ентоні Джошуа / Фото: Reuters

Свого часу Ентоні Джошуа нокаутом на "Вемблі" відправив на пенсію Володимира Кличка, а тепер порівняв з Кличком-молодшим свого майбутнього суперника – Олександра Усика.

Уже за тиждень, 25 вересня, на них чекає бій року на лондонському стадіоні "Тоттенгем".

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"Усик – богобоязлива і дуже релігійна людина з роду великих чемпіонів, таких як Володимир і Віталій Клички, Василь Ломаченко. Він докладає зусиль і досягає результатів", – наводить слова Джошуа Daily Mail.

Олександр Усик і Василь Ломаченко / Фото: Instagram

"Усик пристрасний і відданий своїй справі, що робить його впевненою в собі людиною. Йому подобається сміятися і отримувати задоволення від своєї роботи. Я бачив багатьох божевільних, але він не такий. Він просто веселий. Йому весело, тому що він знає, що робить", – каже Джошуа.

Олександр Усик / Фото: Instagram

"До речі, вперше ми з Усиком зустрілися в Саудівській Аравії у 2019 році після мого реваншу з Енді Руїсом. Це було 8 грудня – наступного дня після того, як я переміг Руїса. Наші готелі були розташовані навпроти один одного. Вранці я прогулювався в напрямку його готелю, він – мого. Я гукнув йому: "Uuuuusssssyyyykkk". Але ми тоді особливо й не поговорили", – додав Джошуа.

Олександр Усик проти Ентоні Джошуа / Фото: Instagram

Почуття, яке Ентоні має до Усика перед боєм, сам британець назвав "повагою".

Відзначимо, що у букмекерів явний фаворит майбутнього бою – Джошуа. На його перемогу встановлено коефіцієнт 1.36, на нічию – 21, на перемогу Усика – 3.0. Іншими словами, ймовірність виграшу британця становить 66 відсотків, українця – 30 відсотків.

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