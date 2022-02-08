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Джошуа треба поспішати: на Усика з'явилися нові претенденти

Олександр Трикіша
8 лютого, 18:04
Поки команда Олександра Усика веде переговори про реванш з Ентоні Джошуа на пояс українця знайшлися інші претенденти. Найближчим часом Усик може отримати ще й обов'язкового претендента

Джошуа vs Усик / Фото: Getty Images

Непереможний хорватський супертяж Філіп Хргович зустрінеться з Чжаном Чжилеєм з Китаю за право стати обов'язковим претендентом на пояс IBF, яким володіє Усик, повідомляє skysports.com.

Від поєдинку з Хрговичем по черзі відмовилися Луїс Ортіс, Джозеф Паркер, Мурат Гассієв та Енді Руїс.

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Але пошуки таки увінчалися успіхом – згодою вийти на ринг відповів олімпійський чемпіон-2008 Чжан Чжилей. Втім, статистика китайця навряд чи вразить – дебютувавши у профі у 2014 році, Чжан здобув 21 перемогу та 11 разів програв. Також на його рахунку одна нічия.

Поки що Джошуа кинув виклик Усику: британцю не дають спокою футбольні успіхи українця. Ентоні Джошуа потрібно терміново заявляти за одну із команд на турнірі Winter Cup. Ексчемпіон світу збирається битися з українцем на футбольному полі.

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