Джошуа знайшов помічника у "вбивстві" Усика

Усик, Джошуа і Рейносо / Фото: Reuters

Відомий мексиканський фахівець Едді Рейносо згоден стати тренером ексчемпіона світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа, який шукає нового наставника для підготовки до реваншу з Олександром Усиком.

Про це повідомив журналіст видання talkSPORT Майкл Бенсон.

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"Едді Рейносо розповів, що провів нові переговори з Ентоні Джошуа та Едді Гірном стосовно потенційної підготовки Ей-Джея до реваншу з Олександром Усиком. Рейносо сказав: "У Джошуа є багато фізичних якостей, і я гадаю, що він не отримує з них вигоду", – написав у себе в Twitter Майкл Бенсон.

Зазначимо, що Едді Рейносо є багаторічним тренером найкращого боксера світу незалежно від вагової категорії – Сауля Альвареса.

Нагадаємо, після вересневої поразки від Усика Джошуа заявив, що шукає такого тренера, який би допоміг йому "вбити" українця в реванші.

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"Я втомився вже програвати! З мене досить! Це війна і я вийду на ринг вбивати Усика. Ось такий потрібен настрій. Не потрібно більше скромності", – заявив Джошуа.

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

Відзначимо, що реванш Усик – Джошуа має відбутися у березні-квітні.

На його проведення претендують Велика Британія, Київ та Близький Схід.