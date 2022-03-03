Джошуа готовий чекати на Усика з війни

Колишній чемпіон світу з боксу Ентоні Джошуа може провести проміжний бій перед реваншем із Усиком. Про це заявив промоутер боксера Едді Хірн.

Природно, що в умовах війни з Росією, мова вже не може йти про бій Усика та Джошуа цієї весни.

"Це дуже особистий та емоційний момент для Усика. Безумовно, наші думки з ним. Ми дамо йому стільки часу, скільки потрібно, щоб він знову вийшов на бій з Ентоні. Але ми не знімаємо це зобов'язання. Ми не прагнемо цього уникнути. Джошуа пропонували багато грошей за відмову від бою, але він не взяв їх.

Якщо нам доведеться провести проміжний бій у травні чи червні, то ми із задоволенням це зробимо. Після цього ми організуємо поєдинок із Усиком", – заявив Хірн.