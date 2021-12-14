Дженоа – Салернітана: де дивитися шостий матч Шевченка біля керма "грифонів"

Шева в Дженоа поки без перемог / Фото: Reuters
14 грудня відбудеться матч 1/16 фіналу Кубка Італії Дженоа – Салернітана. Поєдинок на стадіоні "Луїджі Фераріс" у Генуї розпочнеться о 22:00 за київським часом.
ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ
У прямому ефірі двобій Дженоа – Салернітана у вівторок, 14 грудня, починаючи з 22:00, покаже канал Футбол 1, який є офіційним транслятором матчів Кубка Італії.
ПРОГНОЗ НА МАТЧ
На думку аналітиків букмекерських контор, сьогодні Шева має нарешті здобути першу перемогу біля керма Дженоа. На вихід його команди до наступного раунду встановлено коефіцієнт 1.46, на успіх Салернітани – 2.84. Виходячи з цих котирувань, ймовірність підсумків поєдинку така:
- прохід Дженоа – 66%
- прохід Салернітани – 34%
- найімовірніший рахунок – 1:0
Нагадаємо, досі під керівництвом Андрія Шевченка Дженоа програла чотири матчі та один звела внічию, лише раз вразивши ворота суперників.
СТАНОВИЩЕ КОМАНД
Як Дженоа, так і Салернітана перебувають у зоні вильоту Серії А. Салернітана посідає останній, 20-й, рядок. Дженоа ділить передостанню сходинку з Кальярі.
ЩО СВІТЧИТЬ ПЕРЕМОЖЦЮ
Уже відомо, що переможець матчу Дженоа – Салернітана у 1/8 фіналу Кубка Італії зустрінеться з Міланом – цей поєдинок відбудеться у січні на колись рідному для Шеви стадіоні "Сан-Сіро". Фінал турніру відбудеться у травні у Римі.
ШЕВА У ДЖЕНОА
- 21 листопада Дженоа – Рома (0:2)
- 28 листопада Удінезе – Дженоа (0:0)
- 1 грудня Дженоа – Мілан (0:3)
- 5 грудня Ювентус – Дженоа (2:0)
- 10 грудня Дженоа – Сампдорія (1:3)
- 14 грудня Дженоа – Салернітана (1/16 Кубка Італії)
- 17 грудня Лаціо – Дженоа (Серія А)
- 21 грудня Дженоа – Аталанта (Серія А)
Нагадаємо, напередодні Шевченко отримав першу нагороду як тренер Дженоа – це сталося з ініціативи кума.
Дивіться, як Дженоа днями програла дербі у Серії А Сампдорії 1:3