Дженоа – Аталанта: онлайн матчу Шеви проти Маліновського

Дженоа vs Аталанта / Фото: Колаж: Сьогодні

Андрій Шевченко не один рік був тренером Руслана Малиновського у збірній України. У вівторок, 21 грудня, вони вже з різних боків барикад. О 21:45 їхні клуби Дженоа та Аталанта грають у Серії А. Для обох команд це останній матч із року.

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Нагадаємо, тренер "грифонів" Андрій Шевченко встановив антирекорд італійського клубу . Українець не зумів здобути перемогу в жодному з перших шести матчів Серії А на чолі Дженоа – у цих поєдинках було зафіксовано п'ять поразок та одну нічию.

ШЕВА У ДЖЕНОА

21 листопада Дженоа – Рома – 0:2 (Серія А)

Дженоа – Рома – (Серія А) 28 листопада Удінезе – Дженоа – 0:0 (Серія А)

Удінезе – Дженоа – (Серія А) 1 грудня Дженоа – Мілан – 0:3 (Серія А)

Дженоа – Мілан – (Серія А) 5 грудня Ювентус – Дженоа – 2:0 (Серія А)

Ювентус – Дженоа – (Серія А) 10 грудня Дженоа – Сампдорія – 1:3 (Серія А)

Дженоа – Сампдорія – (Серія А) 14 грудня Дженоа – Салернітана – 1:0 (1/16 Кубка Італії)

Дженоа – Салернітана – (1/16 Кубка Італії) 17 грудня Лаціо – Дженоа – 3:1 (Серія А)

Лаціо – Дженоа – (Серія А) 21 грудня Дженоа – Аталанта (Серія А)

ПОЛОЖЕННЯ КОМАНД

За 20 турів до фінішу Дженоа перебуває в зоні вильоту Серії А – на третьому місці з кінця, тоді як Аталанта займає четверту сходинку вгорі турнірної таблиці, перебуваючи в зоні Ліги чемпіонів.

ЗАЯВИ ПЕРЕД ГРАЮ

Андрій Шевченко / Фото: Getty Images

Андрій Шевченко, головний тренер Дженоа:

"У нас бойовий настрій. Ми граємо проти однієї з найсильніших команд, яка останніми роками показує дуже хороші результати. Цей клуб процвітає і міцний. Крім того, ми гратимемо проти чудового тренера" .

"Положення в турнірній таблиці на цей момент для нас не є критичним. . Ми ще у грі. Після перерви розпочнеться друге коло, і ми маємо бути до нього готові. Але й цей рік треба завершити, зробивши все, що маємо".

"Наше завдання – залишитися в Серії А . Це наша Ліга чемпіонів , і ми маємо, перш за все, добре грати проти наших прямих конкурентів".

Маліновський потрапив на обкладинку PES / Фото: Reuters

Руслан Малиновський, півзахисник Аталанти:

"Думаю, Дженоа буде дуже тяжко"

Андрій Шевченко і Руслан Маліновський / Фото: Reuters

ПОРІВНЯННЯ СКЛАДІВ

Кадрова обойма Аталанти, за оцінками Transfermarkt, більш ніж у чотири рази дорожча за склад Дженоа – 415 млн євро проти 97 млн євро.

Андрій Шевченко і Руслан Маліновський / Фото: УАФ

ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Великим фаворитом матчу Дженоа – Аталанта аналітики букмекерських контор називають гостей. На їхню перемогу встановлено коефіцієнт 1.43, на нічию – 4.90, на перемогу Дженоа – 7.50. Виходячи з цих котирувань, ймовірність наслідків поєдинку така:

виграш Дженоа – 13%

нічия – 20%

виграш Аталанти – 67%

найімовірніший рахунок – 0:2

Руслан Маліновський / Фото: Reuters

ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ

У прямому ефірі матч Дженоа-Аталанта у вівторок, 21 грудня, починаючи з 21:45, покаже відеосервіс Megogo. Також поєдинок транслюють Матч! Футбол 3 та Sky Go Italia.

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