27 жовтня 17:00
Маріуполь 1
Динамо 2
27 жовтня 45’
Чорноморець 0
Шахтар 0
30 жовтня 14:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 17:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 19:30
Інгулець --
Верес --
31 жовтня 14:00
Колос --
Львів --
31 жовтня 17:00
Рух --
Олександрія --
31 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Зоря --
1 листопада 17:00
Дніпро-1 --
Минай --
1 листопада 19:30
Ворскла --
Чорноморець --
6 листопада 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 листопада 22:00
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Дірка від бублика: перспективи України на Олімпіаді-2022

Сергій Шаховець
27 жовтня, 19:42
Аналітичний портал Gracenote зробив прогноз кількості медалістів зимової Олімпіади-2022. На жаль, перспективи збірної України на Іграх у Пекіні далеко не райдужні

Аналітики прогнозують, що Україна залишиться без медалей на Іграх у Пекіні / Фото: Колаж: Сьогодні

У своєму прогнозі аналітики Gracenote не бачать Україну серед медалістів Олімпійських ігор у Пекіні.

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За версією аналітичного порталу, медалі на Іграх виграють 27 країн.

Найбільше нагород завоює Норвегія – 44, з яких золотої проби буде 22.

Російські спортсмени, які виступатимуть під вивіскою ОКР (Олімпійського комітету Росії), виграють 38 медалей. Аналітики Gracenote прогнозують команді із трьох літер рекордну кількість нагород. Додамо, що на Олімпіаді-2018 росіяни отримали 17 медалей.

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Замикає Топ-3 медалістів збірна Німеччини. Німецькі спортсмени здобудуть 27 нагород.

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На жаль, України у списку медалістів немає. Нам залишається сподіватися на українських спортсменів, які зможуть спростувати прогнози аналітиків.

Раніше ми повідомляли, що у Пекіні представили новий дизайн олімпійських медалей.

Нагадаємо, що зимові Олімпійські ігри у Пекіні відбудуться з 4 по 28 лютого 2022 року. Паралімпійські ігри пройдуть з 4 по 13 березня.