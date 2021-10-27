Дірка від бублика: перспективи України на Олімпіаді-2022

Аналітики прогнозують, що Україна залишиться без медалей на Іграх у Пекіні / Фото: Колаж: Сьогодні

У своєму прогнозі аналітики Gracenote не бачать Україну серед медалістів Олімпійських ігор у Пекіні.

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За версією аналітичного порталу, медалі на Іграх виграють 27 країн.

Найбільше нагород завоює Норвегія – 44, з яких золотої проби буде 22.

Російські спортсмени, які виступатимуть під вивіскою ОКР (Олімпійського комітету Росії), виграють 38 медалей. Аналітики Gracenote прогнозують команді із трьох літер рекордну кількість нагород. Додамо, що на Олімпіаді-2018 росіяни отримали 17 медалей.

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Замикає Топ-3 медалістів збірна Німеччини. Німецькі спортсмени здобудуть 27 нагород.

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На жаль, України у списку медалістів немає. Нам залишається сподіватися на українських спортсменів, які зможуть спростувати прогнози аналітиків.

Раніше ми повідомляли, що у Пекіні представили новий дизайн олімпійських медалей.

Нагадаємо, що зимові Олімпійські ігри у Пекіні відбудуться з 4 по 28 лютого 2022 року. Паралімпійські ігри пройдуть з 4 по 13 березня.