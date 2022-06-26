Двійник Ломаченко відправив у нокаут легендарного тайця (відео)

Родрігес vs Рунгвісаї

У ніч з 25 на 26 червня на Tech Port Arena у Сан-Антоніо (штат Техас) відбувся вечір боксу від промоутерської компанії Matchroom Boxing. Головною подією шоу став поєдинок 22-річного американця Джессі Родрігеса, якого через стиль порівнюють із Ломаченком, та досвідченого нокаутера з Таїланду Срісакета Сор Рунгвісаї.

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З першого раунду "американський Ломаченко" захопив ініціативу до своїх рук. Родрігес впевнено контролював дистанцію і завдав точних ударів по ветерану з Таїланду.

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У сьомому раунді американець відправив Рунгвісаї у перший нокдаун. Родрігес упустив ветерана лівим хуком у голову.

У восьмій трихвилинці чемпіон затиснув претендента біля канатів і почав його бити. Рунгвісай перестав відповідати на потужніші удари Родрігеса і рефері зупинив бій.

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Джессі Родрігес захистив титул WBC у другій найлегшій вазі (до 52,2 кг), довівши кількість своїх перемог до 16 із 16 боїв. Причому в 11 поєдинках "двійник Ломаченка" переміг нокаутом.

35-річний Срісакет Сор Рунгвісаї зазнав шостої поразки у своїй кар'єрі, при 50-ти перемогах у 57 боях. Нагадаємо, тайський боксер володів титулом чемпіона WBC у другій найлегшій вазі у 2013—2014 та 2017—2019.

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