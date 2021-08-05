Змінити мову на: RU Перейти до новин

Дванадцята медаль України! Як нагороджували Людмилу Лузан

5 серпня, 08:00

Олег Люлька

5 серпня у Токіо відбувся перший в історії Олімпіад фінал жіночого каное-одиночки на дистанції 200 метрів, і серед призерок опинилася представниця України

Людмила Лузан з "бронзою" Ігор у Токіо / Фото: Getty Images

Виборовши третю сходинку в жіночому спринті на каное-одиночці, 24-річна Людмила Лузан з Івано-Франківська принесла Україні дванадцяту медаль Ігор у Токіо. Тепер у нашої країни на Олімпіаді-2020 року – 1 золота, 2 срібні та вже 9 бронзових нагород.

ЯК НАГОРОДЖУВАЛИ ЛЮДМИЛУ ЛУЗАН

Фото – Reuters

Реклама

Фото – Getty Images

Відзначимо, що на одній медалі Ігор-2020 Людмила Лузан зупинятися не має наміру. Вона збирається виграти "золото" Токіо на дистанції 500 метрів в каное-двійці в дуеті з Анастасією Четвериковою. Боротьбу за нагороди в цій дисципліні дівчата почнуть вже в п'ятницю, 6 серпня.

Людмила Лузан – бронзова призерка Ігор у Токіо / Фото: Reuters

Людмила Лузан – з "бронзою" Ігор-2020 / Фото: Reuters

Усе найважливіше про Олімпіаду-2020 у Токіо – на сайті "Сьогодні":

Новини на цю ж тему:

Мамо, я це зробила! Перші слова Лузан після бронзи Олімпіади Бронза на фотофініші! Каноїстка Лузан принесла Україні дванадцяту медаль Олімпіади Заявка на медаль! Українка з рекордом стартувала на Олімпіаді-2020 Рекорд України! Каноїстка, яка здирала руки до м'яса, виграла чотири медалі Євро
Олімпіада-2020 Людмила Лузан Україна на Олімпіаді-2020

Джерело: Сегодня|Спорт

Реклама