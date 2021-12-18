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Дві сестри піднялися на п'єдестал Кубка світу з біатлону

Любомир Луканюк
18 грудня, 15:06
Шведки Ельвіра та Ханна Еберг виграли золото та бронзу гонки переслідування. Серед українок найкращий результат показала Дар'я Блашко

Ельвіра Еберг випередила свою старшу сестру / Фото: REUTERS

У французькому Ансі відбулися жіночі перегони на 10 кілометрів. На п'єдестал піднялися дві сестри.

Переможцем гонки стала шведка Ельвіра Еберг, яка допустила два промахи і пройшла дистанцію за 29 хвилин та 27 секунд. Її старша сестра Ханна Еберг зайняла третє місце.

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І знову доводиться констатувати той факт, що українські біатлоністки поки що не готові боротися за призові місця. Найкращий результат у нашій команді показала Дар'я Блашко. Але це лише 20-е місце.

А Юлія Джима взагалі вирішила не фінішувати після п'яти промахів.

Результати гонки переслідування:

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1. Ельвіра Еберг (Швеція) – 29.27,0 (1+0+0+1)
2. Жюлі Сімон (Франція) – +4,2 (0+0+0+1)
3. Ханна Еберг (Швеція) – +11,6 (0+0+2+0)
...
20. Дар'я Блашко (Україна) – +1.52,4 (0+1+0+0)
25. Олена Білосюк (Україна) – +2.19,8 (0+0+0+1)
Юлія Джима (Україна) – (0+2+3) – не фінішувала