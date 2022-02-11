Думала, ці ліки: у Росії пояснили допінг Валієвої

Каміла Валієва - допінг-чемпіонка / Фото: Reuters
Ну ось, почалося! У Росії почали ліпити одну за одною відмазки для позитивної допінг-проби Каміли Валієвої, через яку збірну без прапора, гімну та назви погрожують позбавити золота у командному турнірі фігуристів на Іграх-2022 у Пекіні.
"Я точно не Каміла Валієва і не можу стати на місце 15-річної дівчинки, яка з таким зіткнулася. Я розумію, що вона точно була впевнена, що приймає ліки. Зрозуміло, що воно для неї не допінг. Зараз це все треба довести та пояснити", – наводить слова олімпійської чемпіонки з ковзанярського спорту, депутатки Держдуми РФ Світлани Журової Чемпіонат.
Раніше глава Олімпійського комітету Росії Станіслав Поздняков спробував зняти з себе відповідальність за допінг-скандал, заявивши: "Дуже дивним видається той факт, що із Санкт-Петербурга до Стокгольма проба Валієвої діставалася майже місяць. Дуже схоже, що хтось тримав її до моменту закінчення командних змагань фігуристів".
Який допінг вживала Каміла Валієва
Препарат триметазидин, який іноді називають ТМЗ, додали до списку заборонених Всесвітньої антидопінгової агенції (WADA) у 2014 році. Він допомагає спортсмену працювати з більш високою частотою серцевих скорочень протягом тривалого періоду часу.
Зазначимо, що скандал із позитивною допінг-пробою Каміли Валієвої може не обмежитися позбавленням росіян золота Олімпіади у Пекіні та усуненням 15-річної спортсменки.
Оточення Валієвої, що накачало її допінгом, можуть посадити за ґрати американці за "законом Родченкова".