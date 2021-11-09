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Билися діти та батьки! Грандіозний скандал в українському футболі

Андрій Трофімов
9 листопада, 11:36
Поєдинок юнацьких команд Інтера та Маріуполя не дограли через бійку, яку затіяли батьки футболістів

Бійка у матчі юнацьких команд Інтер - Маріуполь

Матч юнацького чемпіонату України з футболу (U-17) між Інтером із Дніпра та Маріуполем завершився грандіозним скандалом.

У другому таймі, за рахунку 2:1 на користь Маріуполя, біля бокової лінії один із футболістів порушив правила. Гравці трохи поштовхалися і все заспокоїлося б, але тут на поле вибігли батьки і затіяли справжню бійку.

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Раніше ми розповідали, як у Мексиці під час гри на трибунах почалася сутичка серед батьків та родичів юних футболістів, яка переросла в масове побоїще. Винуватцем бійки став чоловік, який, підкравшись зі спини, вдарив одного з глядачів мотоциклетним шоломом.

Також ми писали, що у Вінниці після матчу фанати побили суддю. Уболівальники зганяли гнів за програш місцевої Ниви. Причиною агресії фанатів став спірний пенальті, призначений арбітром.