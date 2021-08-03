Дорожче, молодше та сильніше: аналіз стартових складів матчу Генк – Шахтар

Манор Соломон готовий до битви з Генком / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"
Зовсім скоро Шахтар проведе свій перший поєдинок в нинішньому сезоні Ліги чемпіонів. Суперником донецької команди стане бельгійський Генк. Нагадуємо, що онлайн-трансляція матчу Генк – Шахтар доступна у нас на сайті. Початок – о 21:00.
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Тим часом, стали відомі стартові склади, які Роберто Де Дзербі та Йон ван ден Бром виставили на звітний поєдинок.
|№
|Гравець
|Вік
|Вартість (млн. євро)
|26
|Мартен Вандервордт
|19
|4
|23
|Даніель Муньос
|25
|10
|3
|Муджаїд Садік
|21
|1,7
|33
|Джон Лукумі
|23
|11
|5
|Херард Артеага
|22
|5
|11
|Майк Трезор
|22
|2,8
|8
|Браян Хейн
|24
|9
|17
|Патрік Грошовскі
|29
|5
|10
|Тео Бонґонда
|25
|11
|18
|Пол Онуачу
|27
|20
|7
|Іто Дзюня
|28
|8
|№
|Гравець
|Вік
|Вартість (млн. євро)
|81
|Анатолій Трубін
|20
|8
|2
|Додо
|22
|20
|3
|Вітао
|21
|3
|5
|Марлон
|25
|6,5
|22
|Микола Матвієнко
|25
|11
|7
|Майкон
|24
|7
|8
|Маркос Антоніо
|21
|8
|14
|Тете
|21
|20
|19
|Манор Соломон
|22
|20
|38
|Педріньо
|23
|15
|23
|Лассіна Траоре
|20
|6,5
Відзначимо, що склад Шахтаря оцінюється майже на 40 мільйонів дорожче. Згідно Transfermarkt, стартова одинадцятка Де Дзербі варто 125 мільйонів євро, Тоді як основа Генка – 87,5 млн.
До слова, звання найдорожчого гравця матчу ділять між собою четверо гравців. По 20 мільйонів євровалюти ресурс оцінив форварда бельгійців Пола Онуачу, а також тріо з Шахтаря в особі Додо, Манора Соломона і Тете.
Також варто відзначити, що основа донеччан майже на два роки молодший за своїх опонентів з Генка. Середній вік гравців Шахтаря 22,1 рік, тоді як у Генка – 24 роки.
На думку букмекерів, фаворитом зустрічі є Шахтар. Коефіцієнт на тріумф команди Де Дзербі становить 2.25. На нічию виставлений коефіцієнт 3.55, на перемогу гостей – 3.20. Більш того, букмекери вірять, що донеччани пройдуть далі за підсумками двох поєдинків – 1.37.
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