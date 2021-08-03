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Дорожче, молодше та сильніше: аналіз стартових складів матчу Генк – Шахтар

3 серпня, 20:20

Анатолій Дерека

Роберто Де Дзербі виставив всіх найдорожчих гравців Шахтаря на матч з Генком. Донеччани перевершують опонентів по всіх параметрах

Манор Соломон готовий до битви з Генком / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Зовсім скоро Шахтар проведе свій перший поєдинок в нинішньому сезоні Ліги чемпіонів. Суперником донецької команди стане бельгійський Генк. Нагадуємо, що онлайн-трансляція матчу Генк – Шахтар доступна у нас на сайті. Початок – о 21:00.

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Тим часом, стали відомі стартові склади, які Роберто Де Дзербі та Йон ван ден Бром виставили на звітний поєдинок.

ГравецьВікВартість (млн. євро)
26Мартен Вандервордт194
23Даніель Муньос2510
3Муджаїд Садік211,7
33Джон Лукумі2311
5Херард Артеага225
11Майк Трезор222,8
8Браян Хейн249
17Патрік Грошовскі295
10Тео Бонґонда2511
18Пол Онуачу2720
7Іто Дзюня288

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ГравецьВікВартість (млн. євро)
81Анатолій Трубін208
2Додо2220
3Вітао213
5Марлон256,5
22Микола Матвієнко2511
7Майкон247
8Маркос Антоніо218
14Тете2120
19Манор Соломон2220
38Педріньо2315
23Лассіна Траоре206,5

Відзначимо, що склад Шахтаря оцінюється майже на 40 мільйонів дорожче. Згідно Transfermarkt, стартова одинадцятка Де Дзербі варто 125 мільйонів євро, Тоді як основа Генка – 87,5 млн.

До слова, звання найдорожчого гравця матчу ділять між собою четверо гравців. По 20 мільйонів євровалюти ресурс оцінив форварда бельгійців Пола Онуачу, а також тріо з Шахтаря в особі Додо, Манора Соломона і Тете.

Також варто відзначити, що основа донеччан майже на два роки молодший за своїх опонентів з Генка. Середній вік гравців Шахтаря 22,1 рік, тоді як у Генка – 24 роки.

На думку букмекерів, фаворитом зустрічі є Шахтар. Коефіцієнт на тріумф команди Де Дзербі становить 2.25. На нічию виставлений коефіцієнт 3.55, на перемогу гостей – 3.20. Більш того, букмекери вірять, що донеччани пройдуть далі за підсумками двох поєдинків – 1.37.

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футбол Ліга чемпіонів Шахтар Донецьк Генк

Джерело: UEFA.com

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