13 лютого 16:00
Бернлі 0
Ліверпуль 1
13 лютого 18:30
Лестер 2
Вест Хем 2
13 лютого 53’
Аталанта 0
Ювентус 0
15 лютого 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
17 лютого 19:45
Барселона --
Наполі --
17 лютого 22:00
Порту --
Лаціо --
17 лютого 22:00
Аталанта --
Олімпіакос --
19 лютого 19:30
Манчестер Сіті --
Тоттенгем --
20 лютого 17:15
Валенсія --
Барселона --
20 лютого 18:30
Боруссія Д --
Боруссія М --
24 лютого 19:45
Лаціо --
Порту --
24 лютого 19:45
Олімпіакос --
Аталанта --
24 лютого 22:00
Наполі --
Барселона --
25 лютого 14:00
Минай --
Зоря --
26 лютого 00:00
Рух --
Колос --
26 лютого 00:00
Ворскла --
Верес --
26 лютого 00:00
Дніпро-1 --
Десна --
26 лютого 00:00
Олександрія --
Львів --
26 лютого 00:00
Чорноморець --
Маріуполь --
26 лютого 14:00
Динамо --
Інгулець --
26 лютого 17:00
Металіст 1925 --
Шахтар --
15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
23 лютого 22:00
Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
23 лютого 22:00
Бенфіка --
Аякс --
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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Допінг Росії: суд назвав час, коли оголосить вердикт

Максим Мельник
13 лютого, 22:21
До вечора понеділка стане відомо, залишається допінг-грішниця Валієва на Олімпіаді чи покидає її

Каміла Валієва / Фото: Reuters

Спортивний арбітражний суд завершив слухання у справі російської допінг-грішниці – 15-річної фігуристки Каміли Валієвої. Процес тривав близько семи годин і завершився о 3:30 ночі за пекінським часом – о 21:30 за Києвом.

"Слухання завершено. Зараз панель обмірковуватиме вердикт до пізнього ранку. Ми сподіваємося винести рішення близько години-трьох дня 14 лютого за пекінським часом", – передає слова Матьє Ріба, голови виїзної панелі Арбітражного суду Лозанни, Чемпіонат.

13:00 – 15:00 за Пекіном – це 19:00 – 21:00 за Києвом.

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Суд залишився без сну без Валієву / Фото: Колаж: Сьогодні

Зазначимо, що наразі вирішується, чи допустять Валієву до змагань в одиночному катанні на Іграх-2022. Коротка програма у жінок відбудеться 15 лютого, довільна – 17-го.

При цьому питання покарання допінг-грішниці Валієвої, як і доля золота командного турніру фігуристів, здобутого за допомогою Каміли збірної РОК у Пекіні, вирішиться, вірогідно, уже за кілька місяців. Такий прогноз напередодні дав спортивний юрист із України Маркіян Ключковський.

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За його словами, Валієва, з огляду на те, що їй 15 років, може отримати м'яке покарання – від попередження до двох років дискваліфікації.

Каміла Валієва / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

НА ЧОМУ ПОГОРІЛА ВАЛІЄВА

Препарат триметазидин, який ще називають ТМЗ, був доданий до списку заборонених Всесвітньої антидопінгової агенції (WADA) 2014 року. Він допомагає спортсменам працювати з більш високою частотою серцевих скорочень протягом тривалого періоду часу.

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Росія сподівається вийти сухою із води / Фото: Колаж: Сьогодні