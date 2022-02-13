Допінг Росії: суд назвав час, коли оголосить вердикт

Каміла Валієва / Фото: Reuters
Спортивний арбітражний суд завершив слухання у справі російської допінг-грішниці – 15-річної фігуристки Каміли Валієвої. Процес тривав близько семи годин і завершився о 3:30 ночі за пекінським часом – о 21:30 за Києвом.
"Слухання завершено. Зараз панель обмірковуватиме вердикт до пізнього ранку. Ми сподіваємося винести рішення близько години-трьох дня 14 лютого за пекінським часом", – передає слова Матьє Ріба, голови виїзної панелі Арбітражного суду Лозанни, Чемпіонат.
13:00 – 15:00 за Пекіном – це 19:00 – 21:00 за Києвом.
Зазначимо, що наразі вирішується, чи допустять Валієву до змагань в одиночному катанні на Іграх-2022. Коротка програма у жінок відбудеться 15 лютого, довільна – 17-го.
При цьому питання покарання допінг-грішниці Валієвої, як і доля золота командного турніру фігуристів, здобутого за допомогою Каміли збірної РОК у Пекіні, вирішиться, вірогідно, уже за кілька місяців. Такий прогноз напередодні дав спортивний юрист із України Маркіян Ключковський.
За його словами, Валієва, з огляду на те, що їй 15 років, може отримати м'яке покарання – від попередження до двох років дискваліфікації.
НА ЧОМУ ПОГОРІЛА ВАЛІЄВА
Препарат триметазидин, який ще називають ТМЗ, був доданий до списку заборонених Всесвітньої антидопінгової агенції (WADA) 2014 року. Він допомагає спортсменам працювати з більш високою частотою серцевих скорочень протягом тривалого періоду часу.