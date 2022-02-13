Допінг Росії: суд назвав час, коли оголосить вердикт

Каміла Валієва / Фото: Reuters

Спортивний арбітражний суд завершив слухання у справі російської допінг-грішниці – 15-річної фігуристки Каміли Валієвої. Процес тривав близько семи годин і завершився о 3:30 ночі за пекінським часом – о 21:30 за Києвом.

"Слухання завершено. Зараз панель обмірковуватиме вердикт до пізнього ранку. Ми сподіваємося винести рішення близько години-трьох дня 14 лютого за пекінським часом", – передає слова Матьє Ріба, голови виїзної панелі Арбітражного суду Лозанни, Чемпіонат.

13:00 – 15:00 за Пекіном – це 19:00 – 21:00 за Києвом.

Реклама

Суд залишився без сну без Валієву / Фото: Колаж: Сьогодні

Зазначимо, що наразі вирішується, чи допустять Валієву до змагань в одиночному катанні на Іграх-2022. Коротка програма у жінок відбудеться 15 лютого, довільна – 17-го.

При цьому питання покарання допінг-грішниці Валієвої, як і доля золота командного турніру фігуристів, здобутого за допомогою Каміли збірної РОК у Пекіні, вирішиться, вірогідно, уже за кілька місяців. Такий прогноз напередодні дав спортивний юрист із України Маркіян Ключковський.

Реклама

За його словами, Валієва, з огляду на те, що їй 15 років, може отримати м'яке покарання – від попередження до двох років дискваліфікації.

Каміла Валієва / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

НА ЧОМУ ПОГОРІЛА ВАЛІЄВА

Препарат триметазидин, який ще називають ТМЗ, був доданий до списку заборонених Всесвітньої антидопінгової агенції (WADA) 2014 року. Він допомагає спортсменам працювати з більш високою частотою серцевих скорочень протягом тривалого періоду часу.

Реклама