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Донбас програв у Лізі чемпіонів, але зберіг друге місце в групі

Олег Люлька
11 вересня, 23:44
Чемпіон України з хокею в гостях прикро поступився данському Рунгстеду, але шанси на плей-оф у донеччан ще залишаються

Донбас поступився данцям в овертаймі / Фото: ХК "Донбас"

У четвертому турі групового раунду хокейної Ліги чемпіонів Донбас у Данії програв Рунгстеду – 3:4 в овертаймі, хоча по ходу поєдинку український клуб продемонстрував характер.

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Підопічні Павла Микульчика выд час зустрічі поступалися 0:2 і 1:3, проте знайшли сили відігратися. Однак у додатковому відрізку зустрічі успышнышими все ж виявилися данці.

Нагадаємо, поступився Донбас Рунгстеду і в Києві, тільки в серії буллітів.

Ліга чемпіонів. Група G. 4 тур

Рунгстед (Херсхольм, Данія) – Донбас (Донецьк, Україна) – 4:3 (1:0, 1:1, 1:2, 1:0)

  • 1:0 – Б'єррум (Розенталь, Меллер) – 00:56
  • 2:0 – Пісон (Андрессон, Єнсен – біл.) – 29:17
  • 2:1 – Медведєв (Лялька – біл.) – 33:10
  • 3:1 – Дейлі (Розенталь, Густафссон – біл.) – 41:06
  • 3:2 – Пересунько (Соколовський, Морозов) – 44:09
  • 3:3 – Жульдіков (Сигарєв) – 46:13
  • 4:3 – Густафссон – 60:29

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Відзначимо, що в паралельному матчі групи G лідер квартету австрійський Клагенфурт розгромив у гостях французький Руан – 4:0, що на користь Донбасу.

Після чотирьох турів Донбас завдяки кращій різниці шайб посідає другий рядок у квартеті. Шанси на плей-оф, куди потрапляють дві найкращі команди групи, залишаються. Попереду у команди Микульчика два матчі проти Клагенфурта – 6 і 13 жовтня.

Нагадаємо, раніше Донбас встановив рекорд Ліги чемпіонів за відвідуваністю.

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