Домашні матчі Ліги націй Україна зіграє на фартовому стадіоні

Матчі з Вірменією та Іландією збірна України зіграє на "Арені Львів" / Фото: УАФ, Колаж: Сьогодні

Збірна України два червневі матчі Ліги націй проведе у Львові, повідомляє сайт УАФ . Керівництво УАФ дослухалося до прохання тренерського штабу Олександра Петракова зіграти матчі на фартовому стадіоні.

Таким чином, стадіон "Арена Львів" прийме домашні поєдинки проти Вірменії (11 червня) та Ірландії (14 червня).

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Календар матчів України у Лізі націй-2022:

04.06. Ірландія – Україна. Ліга націй (Дублін, 21.45).

07.06. Шотландія – Україна. Ліга націй (Глазго, 21.45).

11.06. Україна – Вірменія. Ліга націй (Львів, "Арена Львів", 21.45).

14.06. Україна – Ірландія. Ліга націй (Львів, "Арена Львів", 21.45).

23.09. Вірменія – Україна. Ліга націй (19:00).

26.09. Україна – Шотландія. Ліга націй (21:45).

Вказано київський час початку матчів.

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Зазначимо, що із Шотландією Україна зустрінеться раніше – у відборі на ЧС-2022. Цей матч запланований на березень та пройде у Глазго на "Хемпден Парку".

У разі перемоги підопічні Олександра Петракова вийдуть на переможця пари Уельс – Австрія, а далі – Катар! До речі, ми писали, що збірній України пробачили жовті картки перед плей-оф ЧС-2022 .