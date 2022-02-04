4 лютого 15:00
Полісся 2
Верес 1
4 лютого 18:00
Україна 2
Росія 3
4 лютого 19:00
Металіст 3
Чорноморець 3
5 лютого 17:00
Евертон --
Брентфорд --
5 лютого 19:00
Інтер --
Мілан --
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Баварія --
Лейпциг --
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Верес --
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Реал --
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Спортинг --
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Інтер --
Ліверпуль --
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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Додали тепла та патріотизму: розбираємо олімпійську сумку (відео)

Любомир Луканюк
4 лютого, 22:19
Організатори потурбувалися про тих, хто понад чотири години просидів на головній арені зимових Олімпійських ігор у Пекіні

Подарунки для учасників церемонії / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Стрілка термометра опускається нижче нуля. Студений вітер прошиває наскрізь. Останній автобус заїхав до "Пташиного гнізда" о 17:30. За дві з половиною години до початку церемонії відкриття Олімпійських ігор.

Додайте ще дві години самого шоу – і на такому морозі не довго задертися. Але організатори про це подумали. На кожен стілець поклали брендовану сумочку. Що там? Давайте відкриємо.

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І так – набір теплих речей: пледик, шапка, рукавички, підстилка на сидіння. Грылка, що приклеюється до тіла. Кілька захисних масок.

Додали трохи і патріотизму – китайський та олімпійський прапорці.

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Раніше ми писали, що сплячого Путіна порівняли із Дракулою: як Мережа відреагувала на конфуз з президентом РФ у Пекіні.

Путіна порівняли з Дракулою / Фото: Twitter, Колаж: Сьогодні