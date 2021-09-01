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До золота не вистачило одного бала. Україна завоювала другу медаль у стрільбі на Паралімпіаді-2020

Сергій Шаховець
1 вересня, 09:40
48-річний Василь Ковальчук вже вигравав золото на минулих Параліпіадах, але у Токіо задовольнявся сріблом

Василь Ковальчук став срібним медалістом Паралімпіади-2020 / Фото: Reuters

На Паралімпійських іграх-2020 у Токіо відбувся фінал змагань з кульової стрільби серед чоловіків (пневматична гвинтівка, 10 метрів, клас SH2).

У фіналі українець провів не найкращу першу серію, але зміг піднятися в трійку лідерів і закріпився на другому місці. Лідер змагань – серб Драган Рістіч – не робив помилок, тому виявився недосяжним.

Василь Ковальчук набрав 254.7 бали і виграв срібло. Для 48-річного українця це третя медаль в кар'єрі на Паралімпіаді і перше срібло.

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Золото дісталася сербу Драгана Рістічем, у нього 255.5 бали, а бронзу завоював Франчеко Горазд Тіршек зі Словенії.

Дивіться Медальний залік Паралімпійських ігор 2020

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