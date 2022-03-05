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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

До сліз: українські інваліди записали зворушливе звернення з Пекіна (відео)

Анатолій Дерека
5 березня, 08:42
Збірна України захищатиме честь нашої країни на Паралімпіаді-2022, доки в Україні продовжуються бої проти агресора

Українські паралімпійці таки знайшли спосіб взяти участь у пекінських Іграх / Фото: Getty Images

Вчора у Пекіні стартували Паралімпійські ігри-2022. Пройдуть вони з 4 по 13 березня і без участі Росії, яку відсторонили від змагань через воєнне вторгнення в Україну.

Загалом до столиці Китаю з'їхалися 49 національних збірних. Участь нашої команди була під знаком питання, проте Україна все ж таки змогла відправити делегацію з 29 осіб – двадцяти спортсменів та дев'яти гайдів.

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Наша делегація взяла участь у церемонії відкриття та провела акцію на підтримку миру в Україні. "Стоп війні!" та "Мир для України" – такі гасла були на плакатах наших паралімпійців. Гравці не могли стримати сліз.

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Зазначимо, що з 20 спортсменів, які вирушили до Китаю, 13 мають проблеми опорно-рухового апарату, сім – із порушенням зору.