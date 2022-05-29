Для тебе, Україно! Реал у божевільному матчі виграв Лігу чемпіонів

Вінісіус Жуніор приніс перемогу Реалу

Фінал Ліги чемпіонів Ліверпуль – Реал цього року увійде до історії. Спочатку перенесення на інший стадіон, потім перенесення початку гри.

З баном Санкт-Петербурга питань не виникає. Країна-агресор перетворилася на ізгоя світового спорту.

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А ось те, що стартовий свисток пролунав із 35-хвилинним запізненням – питання до організаторів. У паризькому передмісті Сен-Дені зібралося стільки англійських уболівальників, що вони ламанули на стадіон без квитків. Поліція виявилася не готовою. Довелося навіть застосувати сльозогінний газ, щоб заспокоїти фанатів. Тому всередині стадіону чекали, доки зовні не вляжеться буря.

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Щойно розпочався матч, буря була вже біля воріт Куртуа. У перші хвилини голкіпер Реала творив чудеса у "рамці". Його два мегакруті сейви після ударів Салаха та Мане закрили всі питання, чому Андрій Лунін залишається на лаві запасних мадридського клубу.

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Тиск Ліверпуля був колосальним. Через півгодини гри статистика була такою – 8 ударів Ліверпуля, 5 у площину воріт. У Реала – нуль!

Але футбол тим і подобається глядачам, що там може все змінитись за секунди. Далеке закидання на Бензема, плутанина у штрафному англійців, м'яч знову відскакує до форварда Реала і той забиває гол.

Але не все так просто. Рефері побачив положення поза грою. VAR перевіряє епізод хвилини три – і рефері скасовує взяття воріт.

Після перерви картина на полі не змінилася. Знову атакував Ліверпуль – і знову забив Реал. На 59-й хвилині після контратаки Александер-Арнольд упустив Вінісіуса і той замкнув простріл від Вальверде. Цього разу все було за правилами!

Англійці могли відігратися дуже швидко, але Куртуа знову зробив неможливе. Голкіпер відбив далекий обвідний удар від Салаха.

Але, мабуть, найважливіший сейв Тібо зробив за десять хвилин до кінця матчу. Неймовірно відбив удар в упор Салаха.

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Із Реалом перемогу святкує наш голкіпер Андрій Лунін. Він хоч і провів матч на лаві запасних, але повноцінний учасник фіналу.

Тим самим здійснилася мрія Андрія. Він хотів виграти Лігу чемпіонів, щоб присвятити цю перемогу Україні. І відсвяткувати перемогу із синьо-жовтим прапором.