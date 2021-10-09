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Для Тайсона Ф'юрі виготовили в Україні унікальний перстень

Любомир Луканюк
9 жовтня, 15:55
Президент Всесвітньої боксерської ради Маурісіо Сулейман подарував чемпіонові WBC дорогоцінну прикрасу, яку зробив український ювелір

Маурісіо Сулейман подарував Ф'юрі перстень

Сьогодні вночі в Лас-Вегасі відбудеться чемпіонський бій у суперважкій вазі. Ми ведемо онлайн-трансляцію поєдинку Тайсон Ф'юрі – Деонтей Вайлдер.

А напередодні бою президент WBC Маурісіо Сулейман представив ексклюзивний чемпіонський перстень для чемпіона Тайсона Ф'юрі.

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Прикрасу було виготовлено в Україні відомим ювеліром В'ячеславом Булковським, а привіз її до Штатів президент WBC Ukraine Микола Ковальчук.

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Перстень з логотипом WBC і написом Gypsy King складається з 40 грамів золота вищої проби, діамантів і смарагдів.

Раніше чемпіон WBO Inter-Continental Олег Малиновський в інтерв'ю "Сьогодні" пояснив, чому ніхто не може перемогти Ф'юрі. "Він виходить в ринг розважатися", – вважає Малиновський.

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